Україна досі залишається ризикованою країною для інвестора - С.Арбузов
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Багатьом найбільшим інвестиційним фондам прямо заборонено вкладати кошти у країни зі “сміттєвим” рейтингом (В-), який присвоєно Україні. Про це екс-перший віце-прем’єр України Сергій Арбузов написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Зміна кредитного рейтингу України зі стану "дефолт видається реальною можливістю" (ССС) до “сміттєвого” рівня (В-) викликало бурхливу радість у влади. Примудрилися навіть оголосити, що це “є свідченням прогресу реформ в Україні за останні 6 місяців".
Хоча агентство Fitch по суті заявило, що Україна ще не скоро вибереться зі “сміттєвих” ступенів. Як мінімум через високу інфляцію. Причому в рейтинговому агентстві не вірять у здатність влади зменшити її рівень до 4,6% (це одна з планок для отримання рейтингу, відповідного інвестиційному рівню) навіть до 2019 року. Плюс високі політичні ризики і слабкість банківської системи", - зазначив він.
На переконання політика, тож не варто очікувати, що інвестори завалять Україну інвестиційними пропозиціями.
“Буму інвестицій (ні прямих, ні портфельних) у найближчій перспективі не трапиться. Україні потрібно піднятися ще на шість ступенів, щоб досягти мінімального інвестиційного рівня (ВВВ-). Однак, експерти ІЕСКР очікують, що при сучасних темпах реформ на їх подолання піде занадто багато часу”, — резюмував С.Арбузов.