Украина до сих пор остается рискованной страной для инвестора - С.Арбузов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Многим крупнейшим инвестиционным фондам прямо запрещено вкладывать средства в страны с "мусорным" рейтингом (В-), который присвоен Украине. Об этом экс-первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Изменение кредитного рейтинга Украины из состояния "дефолт представляется реальной возможностью" (ССС) до "мусорного" уровня (В-) вызвало бурную радость у власти. Умудрились даже сказать, что это "свидетельствует о прогрессе реформ в Украине за последние 6 месяцев".
Хотя агентство Fitch по сути заявило, что Украина еще не скоро выберется из "мусорных" степеней. Как минимум из-за высокой инфляции. Причем в рейтинговом агентстве не верят в способность власти уменьшить ее уровень до 4,6% (это одна из планок для получения рейтинга, соответствующего инвестиционному уровню) даже до 2019 года. Плюс высокие политические риски и слабость банковской системы", - отметил он.
По мнению политика, поэтому не стоит ожидать, что инвесторы завалят Украину инвестиционными предложениями.
"Бума инвестиций (ни прямых, ни портфельных) в ближайшей перспективе не случится. Украине нужно подняться еще на шесть ступеней, чтобы достичь минимального инвестиционного уровня (ВВВ-). Однако, эксперты ИЕСКР ожидают, что при современных темпах реформ на их преодоление пойдет слишком много времени", - резюмировал С.Арбузов.