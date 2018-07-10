Україна до кінця року направить додатковий контингент до миротворчої місії НАТО в Афганістані

"На запрошення секретаріату ООН Міноборони прийняло рішення щодо збільшення рівня залучення українських військовослужбовців о діяльності міжнародних операцій, наприклад, направлення національного персоналу до складу… стабілізаційної місії ООН в Малі… та до складу місії НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані", - сказав він.



В. Левчик уточнив, що український контингент в місії НАТО в Афганістані буде збільшено на 18 посад. Йдеться, як пояснили у прес-службу Генштабу, про 16 осіб та 2 мінно-пошукові собаки.



"Що стосується Афганістану, то до кінця року планується поступове направлення (українських військовослужбовців – ред.). Триває робота з партнерами щодо визначення посад, на які будуть призначатися", - сказав Левчик.



Водночас, за його словами, питання стосовно направлення українських миротворців до місії ООН в Малі наразі ще вирішується. Він також розповів, що на сьогодні 338 військовослужбовців ЗСУ беруть участь у 8 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, в тому числі і під егідою ООН і НАТО.



Нагадаємо, в червні Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом, під час якої наголосив на важливості розміщення на окупованій частині Донбасу багатонаціональних миротворчих сил під мандатом ООН.



