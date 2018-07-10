Україна до кінця року направить додатковий контингент до миротворчої місії НАТО в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Україна до кінця 2018 року направить додатковий контингент українських миротворців до складу місії НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані. Про це сьогодні розповів на брифінгу т. в. о. начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу ЗСУ Валентин Левчик, передає УНН.
"На запрошення секретаріату ООН Міноборони прийняло рішення щодо збільшення рівня залучення українських військовослужбовців о діяльності міжнародних операцій, наприклад, направлення національного персоналу до складу… стабілізаційної місії ООН в Малі… та до складу місії НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані", - сказав він.
В. Левчик уточнив, що український контингент в місії НАТО в Афганістані буде збільшено на 18 посад. Йдеться, як пояснили у прес-службу Генштабу, про 16 осіб та 2 мінно-пошукові собаки.
"Що стосується Афганістану, то до кінця року планується поступове направлення (українських військовослужбовців – ред.). Триває робота з партнерами щодо визначення посад, на які будуть призначатися", - сказав Левчик.
Водночас, за його словами, питання стосовно направлення українських миротворців до місії ООН в Малі наразі ще вирішується. Він також розповів, що на сьогодні 338 військовослужбовців ЗСУ беруть участь у 8 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, в тому числі і під егідою ООН і НАТО.
Нагадаємо, в червні Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом, під час якої наголосив на важливості розміщення на окупованій частині Донбасу багатонаціональних миротворчих сил під мандатом ООН.