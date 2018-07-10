Украина до конца года направит дополнительный контингент к миротворческой миссии НАТО в Афганистане

"По приглашению секретариата ООН Минобороны приняло решение об увеличении уровня привлечения украинских военнослужащих к деятельности международных операций, например, направление национального персонала в состав ... стабилизационной миссии ООН в Мали ... и в состав миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане", - сказал он.



В. Левчик уточнил, что украинский контингент в миссии НАТО в Афганистане будет увеличен на 18 должностей. Речь идет, как пояснили в пресс-службе Генштаба, о 16 людях и 2-х минно-розыскных собаках.



"Что касается Афганистана, то до конца года планируется постепенное направления (украинских военнослужащих - ред.). Продолжается работа с партнерами по определению должностей, на которые будут назначаться", - сказал Левчик.



Однако, по его словам, вопрос о направлении украинских миротворцев в миссии ООН в Мали пока еще решается. Он также рассказал, что на сегодня 338 военнослужащих ВСУ принимают участие в 8 международных операциях по поддержанию мира и безопасности, в том числе и под эгидой ООН и НАТО.



Напомним, в июне Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которого подчеркнул важность размещения на оккупированной части Донбасса многонациональных миротворческих сил под мандатом ООН.



