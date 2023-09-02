Україна буде без тих, хто грабував її та ставив себе вище, ніж закон, - Зеленський

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський опублікував традиційне вечірнє відеозвернення, в якому, серед іншого, подякував правоохоронцям за рішучість і результат, пише УНН.

Деталі

Володимир Зеленський почав своє звернення з привітань: президент привітав три Одесу, Суми та Лисичанськ з Днем міста. Другу частину свого звернення він присвятив роботі українських правоохоронців, подякувавши їх за рішучість та справедливий результат у справах, які, за словами президента, гальмувалися десятками років. Які саме справи маються на увазі Володимир Зеленський не зазначив.

Цитата

"Безумовно, ми захистимо Україну і повернемо свободу всій нашій землі. І кожен із нас відчуває, що це буде Україна інших правил. Кордони – ті самі. Демократія – напевно, така ж бурхлива. Свобода – одна з найбільших у Європі, як і завжди. Але точно без багатолітнього «як завжди» щодо тих, хто грабував Україну та ставив себе вище, ніж закон та будь-які правила. І я дякую українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожну – кожну зі справ, які десятиліттями гальмувались. Закон повинен працювати. Так є. Так буде. Слава Україні!", - наголосив президент України.

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