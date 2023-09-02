Украина будет без тех, кто грабил ее и ставил себя выше, чем закон, - Зеленский

Детали

Владимир Зеленский начал свое обращение с поздравлений: президент поздравил три Одессы, Сумы и Лисичанск с Днем города. Вторую часть своего обращения он посвятил работе украинских правоохранителей, поблагодарив их за решительность и справедливый результат в делах, которые, по словам президента, тормозились десятками лет. Какие именно дела имеются в виду Владимир Зеленский не указал.

Цитата

"Безусловно, мы защитим Украину и вернем свободу всей нашей земле. И каждый из нас чувствует, что это будет Украина других правил. Границы – те же. Демократия – наверное, такая же бурная. Свобода – одна из самых больших в Европе, как и всегда. Но точно без многолетнего «как всегда» в отношении тех, кто грабил Украину и ставил себя выше, чем закон и любые правила. И я благодарю украинских правоохранителей за решимость довести до справедливого результата каждое – каждое из дел, которые десятилетиями тормозились. Закон должен работать. Так есть. Так будет. Слава Украине!", - подчеркнул президент Украины.

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