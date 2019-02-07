"Укравтодор" запевнив у проїзді основними дорогами

"Стан покриття на автодорогах державного значення в більшості областей мокре. Виконуються роботи з розчистки узбіччя та обробка протиожеледними матеріалами проїзної частини дороги. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено", - повідомили дорожники.

Сьогодні вранці спостерігався туман в Одеській області, на решті території без опадів.

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На перевальних ділянках доріг у горах - без опадів. Автодорожне покриття подекуди мокре, лише на Вишківському перевалі засніжене.

При цьому у ДСНС попередили про ожеледицю на дорогах України, Києва та Київської області.

"За даними Укргідрометцентру, протягом 7 лютого на дорогах, крім південної частини, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). По Києву та Київській області протягом 7 лютого на дорогах ожеледиця (1 рівень небезпечності, жовтий)", - вказали у відомстві.

Нагадаємо, в Україні 7 лютого очікується погода без опадів.