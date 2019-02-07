В Україні сьогодні без опадів, на дорогах ожеледиця

КИЇВ. 7 лютого. УНН. В Україні у четвер, 7 лютого, очікується погода без опадів, на дорогах ожеледиця, температура повітря вдень підніметься на більшості території країни до 3 градусів, на заході - до 6 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.