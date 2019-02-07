В Україні сьогодні без опадів, на дорогах ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. В Україні у четвер, 7 лютого, очікується погода без опадів, на дорогах ожеледиця, температура повітря вдень підніметься на більшості території країни до 3 градусів, на заході - до 6 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"7 лютого без опадів, лише вночі на півночі Лівобережжя місцями невеликий сніг. На дорогах, крім південної частини, подекуди ожеледиця", - зазначили синоптики.
Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с.
Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, на крайньому заході країни 4-6° тепла; в Криму вдень 1-5° тепла.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на лютий.