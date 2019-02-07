В Украине сегодня без осадков, на дорогах гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Украине в четверг, 7 февраля, ожидается погода без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха днем поднимется на большинстве территории страны до 3 градусов, на западе - до 6 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"7 февраля без осадков, лишь ночью на севере Левобережья местами небольшой снег. На дорогах, кроме южной части, местами гололедица", - отметили синоптики.
Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с.
Температура днем от 2° мороза до 3° тепла, на крайнем западе страны 4-6° тепла; в Крыму днем 1-5° тепла.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на февраль.