"Укравтодор" заверил в проезде основными дорогами
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. На утро четверга, 7 февраля, проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Об этом заявила пресс-служба "Укравтодора", передает УНН.
"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. Выполняются работы по расчистке обочин и обработка противогололедными материалами проезжей части дороги. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен", - сообщили дорожники.
Сегодня утром наблюдался туман в Одесской области, на остальной территории без осадков.
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На перевальных участках дорог в горах - без осадков. Автодорожное покрытие местами мокрое, только на Вышковском перевале заснеженное.
При этом в ГСЧС предупредили о гололедице на дорогах Украины, Киева и Киевской области.
"По данным Укргидрометцентра, в течение 7 февраля на дорогах, кроме южной части, гололедица (І уровень опасности, желтый). По Киеву и Киевской области в течение 7 февраля на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)", - указали в ведомстве.
Напомним, в Украине 7 февраля ожидается погода без осадков.