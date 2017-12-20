Укравтодор: у семи областях України досі діють обмеження на рух вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У семи областях України досі діє обмеження на рух великовагового транспорту. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України, передає УНН.
"Станом на 8:00 20 грудня 2017 року, існують обмеження на рух великовагового транспорту у 7 областях", - йдеться у повідомленні.
Так, заблокований рух транспорту залишається на автодорозі М-05 Київ – Одеса в районі міста Жашків та на межі Київської і Черкаської областей. Ускладнений проїзд характерний також на автодорозі Р-03 Північно-східний обхід Києва.
Вказано також, що через введення тривалого обмеження (з 6:00 18 грудня) на рух великовагового транспорту через Київ, Служби автомобільних доріг у Рівненській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях змушені були також вводити подібні обмеження, аби не накопичувалися вантажівки вздовж основних доріг в напрямку Києва.
Стан покриття на автодорогах державного та місцевого значення у північних, більшості центральних областях місцями засніжений. В решті областей – мокрий.
Повідомляється, що для оперативного забезпечення проїзду в Україні дорожніми організаціями задіяно понад 800 одиниць техніки та понад 1000 працівників.
Нагадаємо, на Одеській трасі утворилися кількакілометрові затори.