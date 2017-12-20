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Укравтодор: в семи областях Украины до сих пор действуют ограничения на движение грузовиков

Укравтодор: в семи областях Украины до сих пор действуют ограничения на движение грузовиков

Киев  •  УНН

 • 10986 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В семи областях Украины до сих пор действует ограничение на движение крупногабаритного транспорта. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Украины, передает УНН.

"По состоянию на 8:00 20 декабря 2017 года, существуют ограничения на движение крупногабаритного транспорта в 7 областях", - говорится в сообщении.

В частности, заблокированным движение транспорта остается на автодороге М-05 Киев - Одесса в районе города Жашков и на границе Киевской и Черкасской областей. Усложненный проезд характерен также на автодороге Р-03 Северо-восточный обход Киева.

Указано также, что из-за введения длительного ограничения (с 6:00 18 декабря) на движение крупногабаритного транспорта через Киев, Службы автомобильных дорог в Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях вынуждены были вводить подобные ограничения, чтобы не накапливались грузовики вдоль основных дорог в направлении Киева.

Состояние покрытия на автодорогах государственного и местного значения в северных, большинстве центральных областей местами заснеженное. В остальных областях - мокрый.

Сообщается, что для оперативного обеспечения проезда в Украине дорожными организациями задействовано более 800 единиц техники и более 1000 человек.

Напомним, на Одесской трассе образовались километровые пробки.

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