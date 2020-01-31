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Укравтодор: проїзд основними дорогами забезпечено

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. На сьогоднішній ранок у дев'яти областях України опади, автодороги державного значення у цих регіонах мокрі, на деяких перевалах - сніг. Однак, проїзд основними дорогами забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.

Укравтодор: проїзд основними дорогами забезпечено

"Станом на 6:00 31 січня місцями слабкий сніг у Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Харківській та Сумській областях, сніг з дощем у Тернопільській, дощі у Волинській, Рівненській та Закарпатській областях. Покриття на дорогах державного значення в областях з опадами мокре, у решті областей сухе", - вказали дорожники.

На більшості перевальних ділянках доріг, як зазначається, - без опадів, лише на Ужоцькому і Торунському перевалах (Закарпаття) йде невеликий сніг (випало від 2 до 7 см). Покриття мокре, на Ужоцькому та Вишківському перевалах засніжене.

На дорогах державного значення виконуються роботи з очистки проїзної частини доріг від снігу та обробки покриття протиожеледними матеріалами.

"Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - додали дорожники.

Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 366 одиниць техніки та 487 робітників.

За добу на "гарячу лінію" Укравтодору від водіїв щодо зимового утримання доріг надійшло 4 звернення, щодо яких вжиті заходи оперативного реагування.

Нагадаємо, в Україні оголосили штормове попередження.

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