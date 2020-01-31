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Укравтодор: проезд по основным дорогам обеспечен

Киев • УНН

 • 10559 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. На сегодняшнее утро в девяти областях Украины осадки, автодороги государственного значения в этих регионах мокрые, на некоторых перевалах - снег. Однако, проезд по основным дорогам обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

Укравтодор: проезд по основным дорогам обеспечен

"По состоянию на 6:00 31 января местами слабый снег в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Харьковской и Сумской областях, снег с дождем в Тернопольской, дожди в Волынской, Ровенской и Закарпатской областях. Покрытие на дорогах государственного значения в областях с осадками мокрое, в остальных областей сухое", - указали дорожники.

На большинстве перевалочных участках дорог, как отмечается, - без осадков, лишь на Ужоцком и Торунском перевалах (Закарпатье) идет небольшой снег (выпало от 2 до 7 см). Покрытие мокрое, на Ужоцком и Вышковском перевалах заснеженное.

На дорогах государственного значения выполняются работы по очистке проезжей части дорог от снега и обработки покрытия противогололедными материалами.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - добавили дорожники.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 366 единиц техники и 487 рабочих.

За сутки на "горячую линию" Укравтодора от водителей относительно зимнего содержания дорог поступило 4 обращения, по которым приняты меры оперативного реагирования.

Напомним, в Украине объявили штормовое предупреждение.

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