Укравтодор: проезд по основным дорогам обеспечен
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. На сегодняшнее утро в девяти областях Украины осадки, автодороги государственного значения в этих регионах мокрые, на некоторых перевалах - снег. Однако, проезд по основным дорогам обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
"По состоянию на 6:00 31 января местами слабый снег в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Харьковской и Сумской областях, снег с дождем в Тернопольской, дожди в Волынской, Ровенской и Закарпатской областях. Покрытие на дорогах государственного значения в областях с осадками мокрое, в остальных областей сухое", - указали дорожники.
На большинстве перевалочных участках дорог, как отмечается, - без осадков, лишь на Ужоцком и Торунском перевалах (Закарпатье) идет небольшой снег (выпало от 2 до 7 см). Покрытие мокрое, на Ужоцком и Вышковском перевалах заснеженное.
На дорогах государственного значения выполняются работы по очистке проезжей части дорог от снега и обработки покрытия противогололедными материалами.
"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - добавили дорожники.
Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 366 единиц техники и 487 рабочих.
За сутки на "горячую линию" Укравтодора от водителей относительно зимнего содержания дорог поступило 4 обращения, по которым приняты меры оперативного реагирования.
Напомним, в Украине объявили штормовое предупреждение.