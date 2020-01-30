В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. В Україні оголосили штормове попередження - очікується сніг і хуртовини, передає УНН із посиланням на повідомлення Укргідрометцентру.
"Вдень 31 січня у західних областях пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах значний сніг, хуртовина (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Синоптики дали прогноз погоди на останній день січня
Нагадаємо, 30 січня в Україні температура вдень 0-5° тепла, у південній частині 4-9° тепла, у Карпатах протягом доби 2-7° морозу.