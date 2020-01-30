В Украине объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Украине объявили штормовое предупреждение - ожидается снег и метели, передает УНН со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.
"Днем 31 января в западных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах сильный снег, метель (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
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Напомним, 30 января в Украине температура днем 0-5 ° тепла, в южной части 4-9 ° тепла, в Карпатах в течение суток 2-7° мороза.