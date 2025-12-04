$42.200.13
3 грудня, 23:09 • 16891 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 30437 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 30913 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 42040 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 49679 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 26460 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 29485 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 26143 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 25960 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 31199 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Український прорив: нативна монета WhiteBIT увійшла до 5 ключових індексів S&P Dow Jones

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Нативна монета біржі WhiteBIT, WBT, офіційно включена до п'яти провідних криптовалютних індексів S&P Dow Jones, включаючи S&P Cryptocurrency Broad Digital Market Index.

Український прорив: нативна монета WhiteBIT увійшла до 5 ключових індексів S&P Dow Jones

Український фінтех підкорює світові інституційні стандарти. WBT, нативна монета біржі WhiteBIT, офіційно увійшла до п’яти провідних криптовалютних індексів S&P Dow Jones. Це історичний момент, оскільки вперше нативний токен криптобіржі з українським корінням був включений до криптовалютних індексів S&P. Таке інституційне визнання підкреслює світове лідерство компанії, заснованої українцем, та безпрецедентну інституційну довіру до її активів.

Інституційний знак якості та глобальне визнання

WBT тепер є частиною S&P Cryptocurrency Broad Digital Market (BDM) Index, який відстежує динаміку провідних цифрових активів, що відповідають жорстким інституційним критеріям ліквідності, ринкової капіталізації та прозорості.

Окрім ключового індексу BDM, WBT також була додана до ще чотирьох стратегічних бенчмарків:

"Визнання S&P DJI — це не просто включення до індексу, це сигнал того, що криптоінфраструктура нашого регіону досягла світових інституційних стандартів, — прокоментував CEO WhiteBIT Володимир Носов. — Це поворотний момент не лише для нашої компанії, а й для еволюції регульованих криптосервісів у всьому світі".

Що це означає для інвесторів та галузі

Для включення до цих індексів потрібна багатоквартальна історія стабільної ліквідності, прозоре формування ціни та передбачувана ринкова капіталізація. Це свідчить про становлення WBT як зрілого, інституційно значущого активу.

  1. Стратегічний вимір: Присутність WBT у провідних криптовалютних індексах S&P Dow Jones розміщує компанію на глобальній карті постачальників цифрових активів інституційного класу.
    1. Фінансовий вплив: WBT стає частиною аналітичних систем, які використовуються інвестиційними компаніями для формування довгострокових стратегій розподілу активів, дизайну ETF/ETN та моделювання портфелів.

      Це розширене визнання відбулося після періоду стійкого зростання WBT, під час якого монета досягла нового історичного максимуму — $62,96 (18 листопада 2025 року), попри падіння крипторинку.

      Цей прецедент доводить: українська технологічна експертиза активно лідирує у формуванні інституційних стандартів на глобальному ринку Web3.

      Лілія Подоляк

      Новини Бізнесу
      Техніка