Украинский прорыв: нативная монета WhiteBIT вошла в 5 ключевых индексов S&P Dow Jones

$42.200.13
49.230.04
ukenru
3 декабря, 23:09 • 16927 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 30508 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 30950 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 42074 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 49735 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 26470 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 29496 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 26144 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 25962 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 31201 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
98%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Германия вводит 10-летний запрет на гражданство за подделку языковых сертификатов4 декабря, 00:40 • 18256 просмотра
оккупанты отказывают в неотложной помощи жителям Скадовска из-за отсутствия прописки4 декабря, 00:57 • 15991 просмотра
"Церемониться не будем, ждем приказа": Кадыров поддержал заявление путина о возможной войне с Европой4 декабря, 03:50 • 14777 просмотра
В Рио-де-Жанейро зацвели редкие пальмы, цветущие лишь раз в жизни05:23 • 14208 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto06:30 • 13571 просмотра
публикации
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto06:30 • 13585 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 49735 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 44368 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 59884 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 61876 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Китай
Соединённые Штаты
Франция
Польша
Реклама
УНН Lite
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году08:53 • 2336 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 19077 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 64121 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 67279 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 121280 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Фильм
Financial Times

Украинский прорыв: нативная монета WhiteBIT вошла в 5 ключевых индексов S&P Dow Jones

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Нативная монета биржи WhiteBIT, WBT, официально включена в пять ведущих криптовалютных индексов S&P Dow Jones, включая S&P Cryptocurrency Broad Digital Market Index.

Украинский прорыв: нативная монета WhiteBIT вошла в 5 ключевых индексов S&P Dow Jones

Украинский финтех покоряет мировые институциональные стандарты. WBT, нативная монета биржи WhiteBIT, официально вошла в пятерку ведущих криптовалютных индексов S&P Dow Jones. Это исторический момент, поскольку впервые нативный токен криптобиржи с украинскими корнями был включен в криптовалютные индексы S&P. Такое институциональное признание подчеркивает мировое лидерство компании, основанной украинцем, и беспрецедентное институциональное доверие к ее активам.

Институциональный знак качества и глобальное признание

WBT теперь является частью S&P Cryptocurrency Broad Digital Market (BDM) Index, который отслеживает динамику ведущих цифровых активов, отвечающих жестким институциональным критериям ликвидности, рыночной капитализации и прозрачности.

Помимо ключевого индекса BDM, WBT также была добавлена в еще четыре стратегических бенчмарка:

"Признание S&P DJI — это не просто включение в индекс, это сигнал того, что криптоинфраструктура нашего региона достигла мировых институциональных стандартов, — прокомментировал CEO WhiteBIT Владимир Носов. — Это поворотный момент не только для нашей компании, но и для эволюции регулируемых криптосервисов во всем мире".

Что это значит для инвесторов и отрасли

Для включения в эти индексы требуется многоквартальная история стабильной ликвидности, прозрачное формирование цены и предсказуемая рыночная капитализация. Это свидетельствует о становлении WBT как зрелого, институционально значимого актива.

  1. Стратегическое измерение: Присутствие WBT в ведущих криптовалютных индексах S&P Dow Jones размещает компанию на глобальной карте поставщиков цифровых активов институционального класса.
    1. Финансовое влияние: WBT становится частью аналитических систем, которые используются инвестиционными компаниями для формирования долгосрочных стратегий распределения активов, дизайна ETF/ETN и моделирования портфелей.

      Это расширенное признание произошло после периода устойчивого роста WBT, во время которого монета достигла нового исторического максимума — $62,96 (18 ноября 2025 года), несмотря на падение крипторынка.

      Этот прецедент доказывает: украинская технологическая экспертиза активно лидирует в формировании институциональных стандартов на глобальном рынке Web3.

      Лилия Подоляк

      Новости Бизнеса
      Техника