Український ІТ-сектор перевищив минулорічні показники, але відстає від довоєнних рівнів - інфографіка

За 11 місяців 2025 року IT-сектор приніс до бюджету України 5,97 млрд доларів - щомісяця в середньому до бюджету надходить 543 млн доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.

Це на 2,4% більше, ніж за той самий період 2024 року. Однак це все ще на 3% менше, ніж у 2021 році і майже на 10% нижче, ніж у 2022 році.

Наразі на ІТ-послуги припадає 42% від усього експорту послуг. Якщо порівнювати з усім експортом країни (і товарами, і послугами), то на ІТ припадає 12% загального обсягу.

Водночас експорт послуг за рік зменшився на 9% - до 14,33 млрд доларів. Загальний експорт товарів і послуг також знизився - на 5% - до 49,21 млрд доларів.

