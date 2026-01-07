$42.560.14
6 січня, 19:00
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Теги
Автори
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 14:05
Ексклюзив
5 січня, 14:05
Український ІТ-сектор перевищив минулорічні показники, але відстає від довоєнних рівнів - інфографіка

Київ • УНН

 • 6 перегляди

За 11 місяців 2025 року ІТ-сектор України залучив до бюджету 5,97 млрд доларів, що на 2,4% більше, ніж у 2024 році. Проте, це все ще на 3% менше, ніж у 2021 році, і майже на 10% нижче показників 2022 року.

Український ІТ-сектор перевищив минулорічні показники, але відстає від довоєнних рівнів - інфографіка
Фото: freepik

За 11 місяців 2025 року IT-сектор приніс до бюджету України 5,97 млрд доларів - щомісяця в середньому до бюджету надходить 543 млн доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.

Деталі

Це на 2,4% більше, ніж за той самий період 2024 року. Однак це все ще на 3% менше, ніж у 2021 році і майже на 10% нижче, ніж у 2022 році.

Наразі на ІТ-послуги припадає 42% від усього експорту послуг. Якщо порівнювати з усім експортом країни (і товарами, і послугами), то на ІТ припадає 12% загального обсягу.

Водночас експорт послуг за рік зменшився на 9% - до 14,33 млрд доларів. Загальний експорт товарів і послуг також знизився - на 5% - до 49,21 млрд доларів.

Нагадаємо

В Україні за 11 місяців 2025 року закрилось понад 250 тисяч фізичних осіб-підприємців, їхній середній термін життя становить 2,4 року. Найбільше закриттів зафіксовано в роздрібній торгівлі та серед київських підприємців.

Євген Устименко

ЕкономікаТехнології
Державний бюджет
Україна