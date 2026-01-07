Украинский ІТ-сектор превысил прошлогодние показатели, но отстает от довоенных уровней - инфографика

Фото: freepik

За 11 месяцев 2025 года IT-сектор принес в бюджет Украины 5,97 млрд долларов — ежемесячно в среднем в бюджет поступает 543 млн долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

Детали

Это на 2,4% больше, чем за тот же период 2024 года. Однако это все еще на 3% меньше, чем в 2021 году и почти на 10% ниже, чем в 2022 году.

Сейчас на IТ-услуги приходится 42% от всего экспорта услуг. Если сравнивать со всем экспортом страны (и товарами, и услугами), то на IТ приходится 12% общего объема.

В то же время экспорт услуг за год уменьшился на 9% — до 14,33 млрд долларов. Общий экспорт товаров и услуг также снизился — на 5% — до 49,21 млрд долларов.

Напомним

В Украине за 11 месяцев 2025 года закрылось более 250 тысяч физических лиц-предпринимателей, их средний срок жизни составляет 2,4 года. Больше всего закрытий зафиксировано в розничной торговле и среди киевских предпринимателей.