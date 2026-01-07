Украинский ІТ-сектор превысил прошлогодние показатели, но отстает от довоенных уровней - инфографика

$42.560.14
49.800.29
ukenru
6 января, 19:00 • 19143 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 39635 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 120920 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 190761 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 74924 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 86265 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 66344 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 85887 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 169701 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 65309 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Атака на Днепр: 7 пострадавших, среди них дети, повреждены жилые дома и учебные заведенияPhoto6 января, 23:08 • 4724 просмотра
В Киеве обнаружили подпольную школу, воспитывающую детей в духе "русского мира": в МОН анонсировали проверку6 января, 23:35 • 16737 просмотра
Чехия продолжит участие в инициативе по боеприпасам для Украины при условии финансирования другими государствами - премьер7 января, 01:16 • 9382 просмотра
Италия не отправит войска в Украину в рамках гарантий безопасности - Мелони02:57 • 12562 просмотра
Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen после подписания мирного соглашения04:03 • 17475 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 46362 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 83700 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 169696 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 111755 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 168341 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Андрей Садовый
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Великобритания
Париж
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 23612 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 43806 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 87247 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 79476 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 74229 просмотра
Техника
Социальная сеть
Золото
The New York Times
9К720 Искандер

Украинский ІТ-сектор превысил прошлогодние показатели, но отстает от довоенных уровней - инфографика

Киев • УНН

 • 14 просмотра

За 11 месяцев 2025 года ІТ-сектор Украины привлек в бюджет 5,97 млрд долларов, что на 2,4% больше, чем в 2024 году. Однако, это все еще на 3% меньше, чем в 2021 году, и почти на 10% ниже показателей 2022 года.

Украинский ІТ-сектор превысил прошлогодние показатели, но отстает от довоенных уровней - инфографика
Фото: freepik

За 11 месяцев 2025 года IT-сектор принес в бюджет Украины 5,97 млрд долларов — ежемесячно в среднем в бюджет поступает 543 млн долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

Детали

Это на 2,4% больше, чем за тот же период 2024 года. Однако это все еще на 3% меньше, чем в 2021 году и почти на 10% ниже, чем в 2022 году.

Сейчас на IТ-услуги приходится 42% от всего экспорта услуг. Если сравнивать со всем экспортом страны (и товарами, и услугами), то на IТ приходится 12% общего объема.

В то же время экспорт услуг за год уменьшился на 9% — до 14,33 млрд долларов. Общий экспорт товаров и услуг также снизился — на 5% — до 49,21 млрд долларов.

Напомним

В Украине за 11 месяцев 2025 года закрылось более 250 тысяч физических лиц-предпринимателей, их средний срок жизни составляет 2,4 года. Больше всего закрытий зафиксировано в розничной торговле и среди киевских предпринимателей.

Евгений Устименко

ЭкономикаТехнологии
Государственный бюджет
Украина