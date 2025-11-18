Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсацію

$42.070.02
Ексклюзив
14:29 • 9688 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
14:10 • 23453 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
14:05 • 15870 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
12:54 • 19290 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
11:49 • 23538 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 24249 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59 • 30820 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
18 листопада, 07:00 • 24831 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 58801 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 50610 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Західну Україну замело раптовим снігом: Яремче та Буковель у білій ковдрі PhotoVideo18 листопада, 07:46 • 22714 перегляди
Енергія на зиму: Україна отримала 100 млн кубометрів газу новим морським маршрутом зі США 18 листопада, 08:57 • 21669 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo18 листопада, 10:02 • 26804 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ10:16 • 24122 перегляди
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 14:26 • 11714 перегляди
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 14:26 • 11739 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
14:10 • 23423 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 85238 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 115548 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 106647 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Педро Санчес
Олена Сосєдка
Блогери
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Вашингтон
Село
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"16:06 • 286 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto16:02 • 540 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto11:51 • 8164 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ10:16 • 24152 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo18 листопада, 10:02 • 26832 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Фільм
Серіали

Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсацію

Київ • УНН

 • 548 перегляди

Український гуморист Андрій Рибак знайшов своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon, яке було взято зі стокового ресурсу без його згоди. Він звернувся до підтримки платформи з вимогою компенсації за використання зображення.

Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсацію

Український гуморист Андрій Рибак виявив, що на Amazon продають книгу про БДСМ із його фотографією на обкладинці. За словами коміка, фото взяли зі стокового ресурсу без його відома, і він уже звернувся до підтримки платформи. Про інцидент Рибак повідомив у своєму Instagram, передає УНН.

Зображення українського коміка потрапило на стоковий ресурс після фотосесії, яку робив фотограф. Саме це фото використала авторка книги, яка продається на Amazon. Рибак вже написав у підтримку Amazon та вимагає компенсації за використання його зображення.

Мені сьогодні скинули посилання на Amazon, де якась авторка продає книжку з мої фото, все б нічого, але книжка на тему БДСМ… хтось взагалі знає, що з цим робити? Замовити її чи судитися з ними? 

– написав гуморист.

Хто такий Андрій Рибак та чим він відомий

Андрій Рибак - український гуморист і ведучий.

Брав участь у телевізійних гумористичних шоу, зокрема "Ліга Сміху", був учасником першого сезону реаліті‑шоу "Холостячка", працював на радіо, був ведучим шоу "Пора додому-шоу".

Алла Кіосак

СуспільствоУНН Lite
Соціальна мережа
Amazon