Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсацію
Київ • УНН
Український гуморист Андрій Рибак знайшов своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon, яке було взято зі стокового ресурсу без його згоди. Він звернувся до підтримки платформи з вимогою компенсації за використання зображення.
Український гуморист Андрій Рибак виявив, що на Amazon продають книгу про БДСМ із його фотографією на обкладинці. За словами коміка, фото взяли зі стокового ресурсу без його відома, і він уже звернувся до підтримки платформи. Про інцидент Рибак повідомив у своєму Instagram, передає УНН.
Зображення українського коміка потрапило на стоковий ресурс після фотосесії, яку робив фотограф. Саме це фото використала авторка книги, яка продається на Amazon. Рибак вже написав у підтримку Amazon та вимагає компенсації за використання його зображення.
Мені сьогодні скинули посилання на Amazon, де якась авторка продає книжку з мої фото, все б нічого, але книжка на тему БДСМ… хтось взагалі знає, що з цим робити? Замовити її чи судитися з ними?
Хто такий Андрій Рибак та чим він відомий
Андрій Рибак - український гуморист і ведучий.
Брав участь у телевізійних гумористичних шоу, зокрема "Ліга Сміху", був учасником першого сезону реаліті‑шоу "Холостячка", працював на радіо, був ведучим шоу "Пора додому-шоу".