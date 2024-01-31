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Українські воїни завдали ураження окупантам на лівому березі Дніпра: знищено РСЗВ “БМ-21”, гармати, танк

Українські воїни завдали ураження окупантам на лівому березі Дніпра: знищено РСЗВ “БМ-21”, гармати, танк

Київ • УНН

 • 20770 перегляди

Українські захисники продовжують операції на лівому березі Дніпра, знищивши 1 танк, 2 РСЗВ БМ-21, 3 гармати та вбивши 90 російських військовослужбовців.

Українські захисники продовжують операції щодо розширення плацдарму на лівому березі Дніпра, на півдні України. ЗСУ завдають вогневого ураження по позиціях і тилах ворога: зс рф втратили 90 осіб особового складу а також низку видів військової техніки.

Про це передає УНН із посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

– ідеться у повідомленні.

 За минулу добу отримали підтвердження, що армія рф на лівому березі отримала наступні втрати:

90 окупантів;

Також знищено: 1 танк; 2 реактивні системи залпового вогню "БМ-21"; 3 гармати.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що окупанти намагаються вибити українські підрозділи з позицій на лівобережжі Дніпра, - тиснуть артилерійськими обстрілами та застосовують ударні дрони різних типів; ведеться потужна контрбатарейна боротьба. Втім низка атак окупантів відбита українськими захисниками.

Підірвалися на власній міні: в бєлгородській області твоє військових рф отримали поранення внаслідок вибуху31.01.24, 11:04 • 18970 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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