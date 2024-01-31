Українські воїни завдали ураження окупантам на лівому березі Дніпра: знищено РСЗВ “БМ-21”, гармати, танк
Київ • УНН
Українські захисники продовжують операції на лівому березі Дніпра, знищивши 1 танк, 2 РСЗВ БМ-21, 3 гармати та вбивши 90 російських військовослужбовців.
Українські захисники продовжують операції щодо розширення плацдарму на лівому березі Дніпра, на півдні України. ЗСУ завдають вогневого ураження по позиціях і тилах ворога: зс рф втратили 90 осіб особового складу а також низку видів військової техніки.
Про це передає УНН із посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.
Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.
За минулу добу отримали підтвердження, що армія рф на лівому березі отримала наступні втрати:
90 окупантів;
Також знищено: 1 танк; 2 реактивні системи залпового вогню "БМ-21"; 3 гармати.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що окупанти намагаються вибити українські підрозділи з позицій на лівобережжі Дніпра, - тиснуть артилерійськими обстрілами та застосовують ударні дрони різних типів; ведеться потужна контрбатарейна боротьба. Втім низка атак окупантів відбита українськими захисниками.
Підірвалися на власній міні: в бєлгородській області твоє військових рф отримали поранення внаслідок вибуху31.01.24, 11:04 • 18970 переглядiв