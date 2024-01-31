Украинские воины нанесли поражение оккупантам на левом берегу Днепра: уничтожены РСЗО "БМ-21", пушки, танк

Украинские защитники продолжают операции по расширению плацдарма на левом берегу Днепра на юге Украины. ВСУ наносят огневое поражение по позициям и тылам врага: сс рф потеряли 90 человек личного состава а также ряд видов военной техники.

Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

Силы обороны в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки получили подтверждение, что армия рф на левом берегу получила следующие потери:

90 оккупантов;

Также уничтожено: 1 танк; 2 реактивные системы залпового огня "БМ-21"; 3 пушки.

Напомним,

УНН сообщал, что оккупанты пытаются выбить украинские подразделения с позиций на левобережье Днепра, - давят артиллерийскими обстрелами и применяют ударные дроны различных типов; ведется мощная контрбатарейная борьба. Впрочем, ряд атак оккупантов отбит украинскими защитниками.

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