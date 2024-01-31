Подорвались на собственной мине: в белгородской области твои военные рф получили ранения в результате взрыва

российские военные подорвались на собственной мине, которую устанавливали вблизи границы с Украиной в Белгородской области.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

Как сообщают Telegram-каналы, вчера, 30 января, пограничник и военнослужащие рф подорвались на противопехотной мине, которую же сами и устанавливали, у границы с Украиной в Белгородской области.

В результате взрыва пограничник получил ранения, минно-взрывную травму и ампутацию пальцев стопы. Один военнослужащий получил осколочные ранения, а его товарищ ампутации пальцев на стопе и осколочные ранения.

Всех троих доставили в больницу Белгорода.

Мирное население не пострадало.

Напомним,

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 385 230 человек, 6310 танков и тысяч единиц другой военной техники.

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