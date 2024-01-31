Підірвалися на власній міні: в бєлгородській області твоє військових рф отримали поранення внаслідок вибуху
Київ • УНН
Російські солдати отримали поранення, підірвавшись на власній протипіхотній міні, встановленій поблизу кордону з Україною в Бєлгородській області.
російські військові підірвалися на власній міні, яку встановлювали поблизу кордону з Україною в бєлгородській області.
Про це повідомляють російські Telegram-канали, передає УНН.
Деталі
Як повідомляють Telegram-канали, вчора, 30 січня, прикордонник та військовослужбовці рф підірвалися на протипіхотній міні, яку ж самі і встановлювали, біля кордону з Україною у бєлгородській області.
Внаслідок вибуху прикордонник отримав поранення, мінно-вибухову травму та ампутацію пальців стопи. Один військовослужбовець отримав осколкові поранення, а його товариш ампутації пальців на стопі та осколкові поранення.
Всіх трьох доставили до лікарні бєлгорода.
Мирне населення не постраждало.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 385 230 осіб, 6310 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки.
Затримано агента фсб, який допомогав росіяним готувати маршрут для проникнення на Сумщину 31.01.24, 10:54 • 22917 переглядiв