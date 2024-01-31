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Підірвалися на власній міні: в бєлгородській області твоє військових рф отримали поранення внаслідок вибуху

Підірвалися на власній міні: в бєлгородській області твоє військових рф отримали поранення внаслідок вибуху

Київ • УНН

 • 18970 перегляди

Російські солдати отримали поранення, підірвавшись на власній протипіхотній міні, встановленій поблизу кордону з Україною в Бєлгородській області.

російські військові підірвалися на власній міні, яку встановлювали поблизу кордону з Україною в бєлгородській області.

Про це повідомляють російські Telegram-канали, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють Telegram-канали, вчора, 30 січня, прикордонник та військовослужбовці рф підірвалися на протипіхотній міні, яку ж самі і встановлювали, біля кордону з Україною у бєлгородській області.

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Внаслідок вибуху прикордонник отримав поранення, мінно-вибухову травму та ампутацію пальців стопи. Один військовослужбовець отримав осколкові поранення, а його товариш ампутації пальців на стопі та осколкові поранення.

Всіх трьох доставили до лікарні бєлгорода.

Мирне населення не постраждало.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 385 230 осіб, 6310 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки. 

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