Українські спецпризначенці захопили ворожий опорний пункт на панівній висоті
Київ • УНН
Українські сили спеціальних операцій провели операцію "Говерла", захопивши ворожий опорний пункт на панівній висоті, яку українські війська не могли взяти під контроль протягом кількох місяців.
Підрозділи Сил спеціальних операцій провели операцію "Говерла", зайнявши панівну висоту та захопивши опорний пункт противника на одному з операційних напрямків. Про це повідомили Сили спецоперацій ЗСУ, передає УНН.
На одному з операційних напрямків підрозділи ССО провели складну та ефективну спецоперацію, в результаті якої Сили оборони змогли покращити своє оперативно-тактичне положення
Деталі
Метою операції було захоплення опорного пункту противника на панівній висоті. Взяти його під контроль підрозділам Сил оборони не вдавалося кілька місяців. Спецопреація проводилася у взаємодії з підрозділами Сил оборони групи ССО.
Під прикриттям засобів вогневої підтримки, РЕБ та БпЛА бійці висунулися для проведення спеціальних дій. Завдяки злагодженій та професійній роботі операторів ССО противник був вибитий з опорного пункту, а двох ворогів було захоплено в полон.
Після проведення зачистки та встановлення повного контролю над опорним пунктом противника на висоту були заведені визначені підрозділи Сил оборони.
росіяни намагаються прорвати оборону в районі Часового Яру - Сухопутні війська08.02.24, 10:02 • 25862 перегляди