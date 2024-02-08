Украинские спецназовцы захватили вражеский опорный пункт на господствующей высоте

Подразделения Сил специальных операций провели операцию "Говерла", заняв господствующую высоту и захватив опорный пункт противника на одном из операционных направлений. Об этом сообщили Силы спецопераций ВСУ, передает УНН.

На одном из операционных направлений подразделения ССО провели сложную и эффективную спецоперацию, в результате которой Силы обороны смогли улучшить свое оперативно-тактическое положение - отмечается в сообщении.

Детали

Целью операции был захват опорного пункта противника на господствующей высоте. Взять его под контроль подразделениям Сил обороны не удавалось несколько месяцев. Спецопреация проводилась во взаимодействии с подразделениями Сил обороны группы ССО.

Под прикрытием средств огневой поддержки, РЭБ и БпЛА бойцы выдвинулись для проведения специальных действий. Благодаря слаженной и профессиональной работе операторов ССО противник был выбит из опорного пункта, а двое врагов были захвачены в плен.

После проведения зачистки и установления полного контроля над опорным пунктом противника на высоту были заведены определенные подразделения Сил обороны.

россияне пытаются прорвать оборону в районе Часового Яра - Сухопутные войска