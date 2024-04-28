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Українські гімнасти - чемпіони командного багатоборства Євро-2024

Українські гімнасти - чемпіони командного багатоборства Євро-2024

Київ • УНН

 • 51896 перегляди

Українські гімнасти вибороли золото в командному багатоборстві на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики серед чоловіків.

Українські гімнасти вибороли "золото" у командному багатоборстві на Євро-2024. Про це повідомив пресслужба НОК та національної олімпійської збірної України, передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, в італійському Ріміні завершився чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики серед чоловіків. У заключний день змагань визначили призерів у командному багатоборстві.

Українська команда у складі Іллі Ковтуна, Олега Верняєва, Назара Чепурного, Ігоря Радівілова та Радомира Стельмаха набрала 255.762 бала і вдруге в своїй історії стала переможцем командного багатоборства

- йдеться у повідомленні.

Другими стали гімнасти з Великої Британії (255.429 бала), треті представники Італії (252.560 бала). 

Востаннє українська команда підіймалася на подіум континентальної першості у 2020 році - тоді, як і сьогодні, гімнасти із України здобули перемогу. 

Як зазначається, за усю історію виступів у командному багатоборстві на чемпіонаті Європи Україна здобувала чотири медалі ("золото", "срібло", дві "бронзи"). Сьогоднішнє "золото" стало п’ятим.

Повідомляється, що упродовж континентальної першості-2024 українці здобули 6 нагород: три золоті, дві срібні (одну з них здобув юніор) та одну бронзову.

Хокей: Україна з перемоги почала виступ на ЧС, очоливши турнірну таблицю28.04.24, 12:38 • 22530 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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