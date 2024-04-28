Українські гімнасти - чемпіони командного багатоборства Євро-2024
Київ • УНН
Українські гімнасти вибороли золото в командному багатоборстві на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики серед чоловіків.
Українські гімнасти вибороли "золото" у командному багатоборстві на Євро-2024. Про це повідомив пресслужба НОК та національної олімпійської збірної України, передає УНН.
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Як повідомляється, в італійському Ріміні завершився чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики серед чоловіків. У заключний день змагань визначили призерів у командному багатоборстві.
Українська команда у складі Іллі Ковтуна, Олега Верняєва, Назара Чепурного, Ігоря Радівілова та Радомира Стельмаха набрала 255.762 бала і вдруге в своїй історії стала переможцем командного багатоборства
Другими стали гімнасти з Великої Британії (255.429 бала), треті представники Італії (252.560 бала).
Востаннє українська команда підіймалася на подіум континентальної першості у 2020 році - тоді, як і сьогодні, гімнасти із України здобули перемогу.
Як зазначається, за усю історію виступів у командному багатоборстві на чемпіонаті Європи Україна здобувала чотири медалі ("золото", "срібло", дві "бронзи"). Сьогоднішнє "золото" стало п’ятим.
Повідомляється, що упродовж континентальної першості-2024 українці здобули 6 нагород: три золоті, дві срібні (одну з них здобув юніор) та одну бронзову.
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