Украинские гимнасты - чемпионы командного многоборья Евро-2024

Украинские гимнасты завоевали "золото" в командном многоборье на Евро-2024. Об этом сообщил пресс-служба НОК и национальной олимпийской сборной Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в итальянском Римини завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин. В заключительный день соревнований определили призеров в командном многоборье.

Украинская команда в составе Ильи Ковтуна, Олега Верняева, Назара Чепурного, Игоря Радивилова и Радомира Стельмаха набрала 255.762 балла и второй раз в своей истории стала победителем командного многоборья - говорится в сообщении.

Вторыми стали гимнасты из Великобритании (255.429 балла), третьи представители Италии (252.560 балла).

Последний раз украинская команда поднималась на подиум континентального первенства в 2020 году - тогда, как и сегодня, гимнасты из Украины одержали победу.

Как отмечается, за всю историю выступлений в командном многоборье на чемпионате Европы Украина получала четыре медали ("золото", "серебро", две "бронзы"). Сегодняшнее "золото" стало пятым.

Сообщается, что на протяжении континентального первенства-2024 украинцы получили 6 наград: три золотые, две серебряные (одну из них получил юниор) и одну бронзовую.

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