Українські дрони вразили понад 900 цілей за добу - Командування СБС

Ексклюзив
15:40 • 10275 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
13:53 • 19403 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 65217 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 36066 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 50254 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 92597 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 111481 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 99467 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 114711 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 82931 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВА
28 серпня, 08:54 • 79818 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона
28 серпня, 09:33 • 159576 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн
28 серпня, 10:55 • 69495 перегляди
У Києві з-під завалів витягли ще одну жертву атаки рф: загиблих уже 18
11:55 • 18403 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостів
14:30 • 32299 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
15:40 • 10269 перегляди
Ексклюзив
15:40 • 10269 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостів
14:30 • 32797 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:37 • 65117 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки
27 серпня, 15:18 • 176133 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде
27 серпня, 15:01 • 178351 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Руслан Кравченко
Реджеп Тайїп Ердоган
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Туреччина
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
27 серпня, 15:52 • 114857 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
27 серпня, 12:36 • 145592 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор
27 серпня, 09:48 • 146776 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі
27 серпня, 09:12 • 139327 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка
27 серпня, 08:14 • 170492 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Ракетний комплекс "Панцир"
С-300
Бук (ЗРК)
COVID-19

Українські дрони вразили понад 900 цілей за добу - Командування СБС

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Сили безпілотних систем ЗСУ уразили понад 900 ворожих цілей 27-28 серпня. Знищено 191 одиницю особового складу, 33 автомобілі, 27 мотоциклів, 20 артсистем, 6 танків та 4 бронемашини.

Українські дрони вразили понад 900 цілей за добу - Командування СБС

Впродовж доби 27-28 серпня Сили безпілотних систем Збройних сил України вразили понад 900 ворожих цілей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Командування СБС ЗСУ.

Деталі

Бійці знищили наступні цілі противника:

  • 191 одиницю особового складу, з яких 116 – ліквідовано;
    • 33 одиниці автомобільної техніки та 27 мотоциклів;
      • 20 артилерійських систем, 6 танків та 4 одиниці бронетехніки.

        Крім того, знищено 130 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 11 точок вильоту операторів БПЛА.

        Всього впродовж серпня поточного року було знищено або уражено 20593 цілі, з яких 4822 - особовий склад противника.

        Уряд відкрив ринок навчання операторів наземних та водних дронів: що відомо28.08.25, 20:22 • 608 переглядiв

        Євген Устименко

        Війна в Україні
        Збройні сили України