Українські дрони вразили понад 900 цілей за добу - Командування СБС

Впродовж доби 27-28 серпня Сили безпілотних систем Збройних сил України вразили понад 900 ворожих цілей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Командування СБС ЗСУ.

Деталі

Бійці знищили наступні цілі противника:

191 одиницю особового складу, з яких 116 – ліквідовано;

33 одиниці автомобільної техніки та 27 мотоциклів;

20 артилерійських систем, 6 танків та 4 одиниці бронетехніки.

Крім того, знищено 130 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 11 точок вильоту операторів БПЛА.

Всього впродовж серпня поточного року було знищено або уражено 20593 цілі, з яких 4822 - особовий склад противника.

Уряд відкрив ринок навчання операторів наземних та водних дронів: що відомо