Українські дрони вразили понад 900 цілей за добу - Командування СБС
Київ • УНН
Сили безпілотних систем ЗСУ уразили понад 900 ворожих цілей 27-28 серпня. Знищено 191 одиницю особового складу, 33 автомобілі, 27 мотоциклів, 20 артсистем, 6 танків та 4 бронемашини.
Впродовж доби 27-28 серпня Сили безпілотних систем Збройних сил України вразили понад 900 ворожих цілей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Командування СБС ЗСУ.
Деталі
Бійці знищили наступні цілі противника:
- 191 одиницю особового складу, з яких 116 – ліквідовано;
- 33 одиниці автомобільної техніки та 27 мотоциклів;
- 20 артилерійських систем, 6 танків та 4 одиниці бронетехніки.
Крім того, знищено 130 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 11 точок вильоту операторів БПЛА.
Всього впродовж серпня поточного року було знищено або уражено 20593 цілі, з яких 4822 - особовий склад противника.
