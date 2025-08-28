Украинские дроны поразили более 900 целей за сутки - Командование СБС
Киев • УНН
Силы беспилотных систем ВСУ поразили более 900 вражеских целей 27-28 августа. Уничтожена 191 единица личного состава, 33 автомобиля, 27 мотоциклов, 20 артсистем, 6 танков и 4 бронемашины.
В течение суток 27-28 августа Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили более 900 вражеских целей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Командование СБС ВСУ.
Детали
Бойцы уничтожили следующие цели противника:
- 191 единицу личного состава, из которых 116 – ликвидировано;
- 33 единицы автомобильной техники и 27 мотоциклов;
- 20 артиллерийских систем, 6 танков и 4 единицы бронетехники.
Кроме того, уничтожено 130 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 11 точек вылета операторов БПЛА.
Всего в течение августа текущего года было уничтожено или поражено 20593 цели, из которых 4822 - личный состав противника.
