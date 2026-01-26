$43.140.03
Ексклюзив
12:45 • 3702 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57 • 9218 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 16123 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 15515 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 32236 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 18349 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52 • 32694 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 07:43 • 22273 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 27321 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 37025 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Українська депутатка Марія Мезенцева стала віцепрезиденткою ПАРЄ

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Народну депутатку України Марію Мезенцеву призначено віцепрезиденткою Парламентської асамблеї Ради Європи. Вона подякувала українській делегації за номінування та підтримку.

Українська депутатка Марія Мезенцева стала віцепрезиденткою ПАРЄ

Українську народну депутатку Марію Мезенцеву призначили віцепрезиденткою Парламентської асамблеї Ради Європи, передає УНН.

Рада повідомити, що була призначена Віце-Президенткою ПАРЄ. Дякую нашій українській делегації за номінування та всеосяжну підтримку. Працюємо для України! 

- повідомила Мезенцева у Telegram-каналі.

Наближає день відплати росіян: ПАРЄ підтримала створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України01.10.25, 19:30 • 3044 перегляди

Антоніна Туманова

Політика
Соціальна мережа
Дипломатка
Парламентська асамблея Ради Європи
Україна