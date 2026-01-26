Українська депутатка Марія Мезенцева стала віцепрезиденткою ПАРЄ
Київ • УНН
Народну депутатку України Марію Мезенцеву призначено віцепрезиденткою Парламентської асамблеї Ради Європи. Вона подякувала українській делегації за номінування та підтримку.
Рада повідомити, що була призначена Віце-Президенткою ПАРЄ. Дякую нашій українській делегації за номінування та всеосяжну підтримку. Працюємо для України!
