Украинский депутат Мария Мезенцева стала вице-президентом ПАСЕ
Киев • УНН
Народный депутат Украины Мария Мезенцева назначена вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Она поблагодарила украинскую делегацию за номинирование и поддержку.
Рада сообщить, что была назначена Вице-Президентом ПАСЕ. Благодарю нашу украинскую делегацию за номинирование и всестороннюю поддержку. Работаем для Украины!
