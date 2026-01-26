$43.140.03
13:53 • 2088 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
12:45 • 7382 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57 • 11871 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 20973 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
10:18 • 18104 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 36624 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 19796 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 35298 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
26 января, 07:43 • 22806 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 27720 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украинский депутат Мария Мезенцева стала вице-президентом ПАСЕ

Киев • УНН

 2082 просмотра

Народный депутат Украины Мария Мезенцева назначена вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Она поблагодарила украинскую делегацию за номинирование и поддержку.

Украинский депутат Мария Мезенцева стала вице-президентом ПАСЕ

Украинский народный депутат Мария Мезенцева назначена вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы, передает УНН.

Рада сообщить, что была назначена Вице-Президентом ПАСЕ.  Благодарю нашу украинскую делегацию за номинирование и всестороннюю поддержку. Работаем для Украины!  

- сообщила Мезенцева в Telegram-канале.

Приближает день расплаты россиян: ПАСЕ поддержала создание Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины01.10.25, 19:30 • 3048 просмотров

Антонина Туманова

