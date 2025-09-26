Україна зібрала вже 30,4 млн тонн нового врожаю: завершила збір пшениці, ячменю і гороху
Київ • УНН
В Україні станом на 26 вересня 2025 року зібрано 30,4 млн тонн зернових культур з 63% засіяних площ. Завершено збір пшениці, ячменю, гороху та ріпаку.
В Україні вже завершили збір пшениці, ячменю і гороху, загалом зібрано 30,4 млн тонн зерна нового врожаю з 63% засіяних площ, повідомили у Мінекономіки у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
"Станом на 26 вересня 2025 року в Україні вже зібрано 30 423 тис. тонн зернових культур на площі 7 213,8 тис. га. Обмолочено 63% площ, засіяних цими культурами", - ідеться у повідомленні.
Зокрема:
- пшениці – зібрано 22 525 тис. тонн на площі 5 020 тис. га;
- ячменю – зібрано 5 330,3 тис. тонн на площі 1 345,6 тис. га;
- гороху – зібрано 626,6 тис. тонн на площі 266 тис. га;
- кукурудзи – 964,2 тис. тонн на площі 195,9 тис. га.
Інших зернових і зернобобових зібрано 859,4 тис. тонн на площі 308,7 тис. га.
Серед лідерів, зокрема:
- Одеська область – зібрано 3 687,4 тис. тонн з площі 1 101,1 тис. га;
- Вінницька область – зібрано 2 418,9 тис. тонн з площі 436 тис. га;
- Кіровоградська область – зібрано 2 223,8 тис. тонн з площі 541,3 тис. га;
- Хмельницька область – зібрано 2 134,9 тис. тонн з площі 309,6 тис. га.
Ріпаку зібрано 3 303,2 тис. тонн на площі 1 275,6 тис. га. Збір цієї культури завершений. Сої зібрано 1 511 тис. тонн на площі 749,7 тис. га. Соняшнику – 4 112,7 тис. тонн на площі 2 239,3 тис. га. Цукрових буряків викопано вже 1 419,8 тис. тонн на площі 29 тис. га.
