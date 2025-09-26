Украина собрала уже 30,4 млн тонн нового урожая: завершила сбор пшеницы, ячменя и гороха
Киев • УНН
В Украине по состоянию на 26 сентября 2025 года собрано 30,4 млн тонн зерновых культур с 63% засеянных площадей. Завершен сбор пшеницы, ячменя, гороха и рапса.
В Украине уже завершили сбор пшеницы, ячменя и гороха, в общей сложности собрано 30,4 млн тонн зерна нового урожая с 63% засеянных площадей, сообщили в Минэкономики в пятницу, пишет УНН.
Детали
"По состоянию на 26 сентября 2025 года в Украине уже собрано 30 423 тыс. тонн зерновых культур на площади 7 213,8 тыс. га. Обмолочено 63% площадей, засеянных этими культурами", - говорится в сообщении.
В частности:
- пшеницы – собрано 22 525 тыс. тонн на площади 5 020 тыс. га;
- ячменя – собрано 5 330,3 тыс. тонн на площади 1 345,6 тыс. га;
- гороха – собрано 626,6 тыс. тонн на площади 266 тыс. га;
- кукурузы – 964,2 тыс. тонн на площади 195,9 тыс. га.
Других зерновых и зернобобовых собрано 859,4 тыс. тонн на площади 308,7 тыс. га.
Среди лидеров, в частности:
- Одесская область – собрано 3 687,4 тыс. тонн с площади 1 101,1 тыс. га;
- Винницкая область – собрано 2 418,9 тыс. тонн с площади 436 тыс. га;
- Кировоградская область – собрано 2 223,8 тыс. тонн с площади 541,3 тыс. га;
- Хмельницкая область – собрано 2 134,9 тыс. тонн с площади 309,6 тыс. га.
Рапса собрано 3 303,2 тыс. тонн на площади 1 275,6 тыс. га. Сбор этой культуры завершен. Сои собрано 1 511 тыс. тонн на площади 749,7 тыс. га. Подсолнечника – 4 112,7 тыс. тонн на площади 2 239,3 тыс. га. Сахарной свеклы выкопано уже 1 419,8 тыс. тонн на площади 29 тыс. га.
россияне вывезли с ВОТ Украины 2,5 млн тонн пшеницы нового урожая - ЦНС14.08.25, 13:43 • 4298 просмотров