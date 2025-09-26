$41.490.08
Эксклюзив
09:46 • 7194 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 12470 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
09:01 • 17221 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
06:40 • 24291 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 30132 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 26768 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 38772 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 35316 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 67683 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 42930 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Украина собрала уже 30,4 млн тонн нового урожая: завершила сбор пшеницы, ячменя и гороха

Киев • УНН

 • 390 просмотра

В Украине по состоянию на 26 сентября 2025 года собрано 30,4 млн тонн зерновых культур с 63% засеянных площадей. Завершен сбор пшеницы, ячменя, гороха и рапса.

Украина собрала уже 30,4 млн тонн нового урожая: завершила сбор пшеницы, ячменя и гороха

В Украине уже завершили сбор пшеницы, ячменя и гороха, в общей сложности собрано 30,4 млн тонн зерна нового урожая с 63% засеянных площадей, сообщили в Минэкономики в пятницу, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на 26 сентября 2025 года в Украине уже собрано 30 423 тыс. тонн зерновых культур на площади 7 213,8 тыс. га. Обмолочено 63% площадей, засеянных этими культурами", - говорится в сообщении.

В частности: 

  • пшеницы – собрано 22 525 тыс. тонн на площади 5 020 тыс. га;
    • ячменя – собрано 5 330,3 тыс. тонн на площади 1 345,6 тыс. га;
      • гороха – собрано 626,6 тыс. тонн на площади 266 тыс. га;
        • кукурузы – 964,2 тыс. тонн на площади 195,9 тыс. га.

          Других зерновых и зернобобовых собрано 859,4 тыс. тонн на площади 308,7 тыс. га.

           

          Среди лидеров, в частности: 

          • Одесская область – собрано 3 687,4 тыс. тонн с площади 1 101,1 тыс. га;
            • Винницкая область – собрано 2 418,9 тыс. тонн с площади 436 тыс. га;
              • Кировоградская область – собрано 2 223,8 тыс. тонн с площади 541,3 тыс. га;
                • Хмельницкая область – собрано 2 134,9 тыс. тонн с площади 309,6 тыс. га.

                  Рапса собрано 3 303,2 тыс. тонн на площади 1 275,6 тыс. га. Сбор этой культуры завершен. Сои собрано 1 511  тыс. тонн на площади 749,7 тыс. га. Подсолнечника – 4 112,7 тыс. тонн на площади 2 239,3 тыс. га. Сахарной свеклы выкопано уже 1 419,8 тыс. тонн на площади 29 тыс. га.

                  Юлия Шрамко

