Україна здобула 10 ліцензій в санному спорті на Олімпійські ігри-2026
Київ • УНН
Українські санкарі отримали 10 олімпійських ліцензій для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані–Кортіні. Це на чотири ліцензії більше, ніж на попередніх Іграх у Пекіні-2022.
Українські санкарі здобули 10 олімпійських перепусток для участі в XXV зимових Олімпійських іграх, що пройдуть упродовж 6-22 лютого 2026 року в Мілані–Кортіні (Італія), передає УНН із посиланням на НОК.
На адресу Національного олімпійського комітету України надійшло офіційне підтвердження щодо здобуття 10 олімпійських перепусток українськими санкарями для участі в XXV зимових Олімпійських іграх, що пройдуть упродовж 6-22 лютого 2026 року в Мілані–Кортіні (Італія)
У НОК зауважили, що це на чотири ліцензії більше, ніж на попередніх Іграх у Пекіні-2022.
Згідно з правилами, олімпійські ліцензії у санному спорті є неіменними. Право виступати на Іграх вибороли спортсмени, які виконали кваліфікаційні критерії Міжнародної федерації санного спорту (FIL).
Розподіл ліцензій за дисциплінами та спортсмени, які виконали кваліфікаційні критерії для участі в Олімпійських іграх 2026:
- Одномісні сани (чоловіки) — 2 квоти: (Антон Дукач, Андрій Мандзій);
- Одномісні сани (жінки) — 2 квоти: (Юліанна Туницька, Олена Смага);
- Двомісні сани (чоловіки) — 2 екіпажі: (Ігор Гой / Назарій Качмар, Даниїл Марціновський / Богдан Бабура, Максим Панчук / Андрій Муц);
- Двомісні сани (жінки) — 1 екіпаж: (Олена Стецків / Олександра Мох).
На Олімпійських іграх 2026 очікують:
- Дебют у жіночих двомісних санах: Україна вперше в історії буде представлена у цій дисципліні.
- Розширення у чоловічих двійках: представництво зросло до двох екіпажів (попри те, що вимоги для участі в Олімпійських іграх виконали три екіпажі, право змагатися отримали два).
- Виступ у командній естафеті: завдяки здобуттю ліцензій у кожній окремій дисципліні, Україна гарантувала собі участь у командному турнірі.
Остаточний склад офіційної делегації національної збірної команди України буде затверджено Виконавчим комітетом НОК України після завершення кваліфікаційного періоду в усіх видах спорту, які будуть представлені у Мілані-Кортіні