Україна здобула 10 ліцензій в санному спорті на Олімпійські ігри-2026

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Українські санкарі отримали 10 олімпійських ліцензій для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані–Кортіні. Це на чотири ліцензії більше, ніж на попередніх Іграх у Пекіні-2022.

Україна здобула 10 ліцензій в санному спорті на Олімпійські ігри-2026

Українські санкарі здобули 10 олімпійських перепусток для участі в XXV зимових Олімпійських іграх, що пройдуть упродовж 6-22 лютого 2026 року в Мілані–Кортіні (Італія), передає УНН із посиланням на НОК.

На адресу Національного олімпійського комітету України надійшло офіційне підтвердження щодо здобуття 10 олімпійських перепусток українськими санкарями для участі в XXV зимових Олімпійських іграх, що пройдуть упродовж 6-22 лютого 2026 року в Мілані–Кортіні (Італія) 

- йдеться у повідомленні.

У НОК зауважили, що це на чотири ліцензії більше, ніж на попередніх Іграх у Пекіні-2022. 

Згідно з правилами, олімпійські ліцензії у санному спорті є неіменними. Право виступати на Іграх вибороли спортсмени, які виконали кваліфікаційні критерії Міжнародної федерації санного спорту (FIL).

Розподіл ліцензій за дисциплінами та спортсмени, які виконали кваліфікаційні критерії для участі в Олімпійських іграх 2026:

  • Одномісні сани (чоловіки) — 2 квоти: (Антон Дукач, Андрій Мандзій);
    • Одномісні сани (жінки) — 2 квоти: (Юліанна Туницька, Олена Смага);
      • Двомісні сани (чоловіки) — 2 екіпажі: (Ігор Гой / Назарій Качмар, Даниїл Марціновський / Богдан Бабура, Максим Панчук / Андрій Муц);
        • Двомісні сани (жінки) — 1 екіпаж: (Олена Стецків / Олександра Мох).

          На Олімпійських іграх 2026 очікують: 

          1. Дебют у жіночих двомісних санах: Україна вперше в історії буде представлена у цій дисципліні.
            1. Розширення у чоловічих двійках: представництво зросло до двох екіпажів (попри те, що вимоги для участі в Олімпійських іграх виконали три екіпажі, право змагатися отримали два). 
              1. Виступ у командній естафеті: завдяки здобуттю ліцензій у кожній окремій дисципліні, Україна гарантувала собі участь у командному турнірі.

                Остаточний склад офіційної делегації національної збірної команди України буде затверджено Виконавчим комітетом НОК України після завершення кваліфікаційного періоду в усіх видах спорту, які будуть представлені у Мілані-Кортіні 

                - резюмували в НОК.

                Антоніна Туманова

                СпортОлімпіада
                Пекін
                Італія
                Україна