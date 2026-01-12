Україна здобула 10 ліцензій в санному спорті на Олімпійські ігри-2026

Українські санкарі здобули 10 олімпійських перепусток для участі в XXV зимових Олімпійських іграх, що пройдуть упродовж 6-22 лютого 2026 року в Мілані–Кортіні (Італія), передає УНН із посиланням на НОК.

На адресу Національного олімпійського комітету України надійшло офіційне підтвердження щодо здобуття 10 олімпійських перепусток українськими санкарями для участі в XXV зимових Олімпійських іграх, що пройдуть упродовж 6-22 лютого 2026 року в Мілані–Кортіні (Італія)

У НОК зауважили, що це на чотири ліцензії більше, ніж на попередніх Іграх у Пекіні-2022.

Згідно з правилами, олімпійські ліцензії у санному спорті є неіменними. Право виступати на Іграх вибороли спортсмени, які виконали кваліфікаційні критерії Міжнародної федерації санного спорту (FIL).

Розподіл ліцензій за дисциплінами та спортсмени, які виконали кваліфікаційні критерії для участі в Олімпійських іграх 2026:

На Олімпійських іграх 2026 очікують:

Остаточний склад офіційної делегації національної збірної команди України буде затверджено Виконавчим комітетом НОК України після завершення кваліфікаційного періоду в усіх видах спорту, які будуть представлені у Мілані-Кортіні