Украина получила 10 лицензий в санном спорте на Олимпийские игры-2026

В адрес Национального олимпийского комитета Украины поступило официальное подтверждение о получении 10 олимпийских путевок украинскими саночниками для участия в XXV зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане-Кортине (Италия) - говорится в сообщении.

В НОК отметили, что это на четыре лицензии больше, чем на предыдущих Играх в Пекине-2022.

Согласно правилам, олимпийские лицензии в санном спорте являются неименными. Право выступать на Играх завоевали спортсмены, выполнившие квалификационные критерии Международной федерации санного спорта (FIL).

Распределение лицензий по дисциплинам и спортсмены, выполнившие квалификационные критерии для участия в Олимпийских играх 2026:

Одноместные сани (мужчины) — 2 квоты: (Антон Дукач, Андрей Мандзий);

Одноместные сани (женщины) — 2 квоты: (Юлианна Туницкая, Елена Смага);

Двухместные сани (мужчины) — 2 экипажа: (Игорь Гой / Назарий Качмар, Даниил Марциновский / Богдан Бабура, Максим Панчук / Андрей Муц);

Двухместные сани (женщины) — 1 экипаж: (Елена Стецкив / Александра Мох).

На Олимпийских играх 2026 ожидают:

Дебют в женских двухместных санях: Украина впервые в истории будет представлена в этой дисциплине. Расширение в мужских двойках: представительство выросло до двух экипажей (несмотря на то, что требования для участия в Олимпийских играх выполнили три экипажа, право соревноваться получили два). Выступление в командной эстафете: благодаря получению лицензий в каждой отдельной дисциплине, Украина гарантировала себе участие в командном турнире.