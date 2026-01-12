Украина получила 10 лицензий в санном спорте на Олимпийские игры-2026

$43.080.09
50.140.03
ukenru
11:16 • 6508 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
10:11 • 20116 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
08:44 • 26693 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
08:30 • 22880 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16 • 25850 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 34671 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 40970 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 35698 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 32733 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 67238 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1м/с
82%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Жестокая расправа в Эквадоре: на пляже обнаружили пять человеческих голов12 января, 04:28 • 15001 просмотра
Взрывы на аэродроме "Бельбек" и блэкаут связи: ночная атака на объекты оккупантов в Крыму12 января, 05:52 • 18907 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания08:21 • 23500 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 16871 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы10:30 • 11363 просмотра
публикации
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы10:30 • 11395 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования10:11 • 20116 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 16904 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания08:21 • 23534 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 67238 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эспен Барт Эйде
Юлия Свириденко
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Италия
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 26409 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 22805 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 29365 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 31783 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 87838 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Фильм
Хранитель
Социальная сеть

Украина получила 10 лицензий в санном спорте на Олимпийские игры-2026

Киев • УНН

 • 810 просмотра

Украинские саночники получили 10 олимпийских лицензий для участия в XXV зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане–Кортине. Это на четыре лицензии больше, чем на предыдущих Играх в Пекине-2022.

Украина получила 10 лицензий в санном спорте на Олимпийские игры-2026

Украинские саночники завоевали 10 олимпийских путевок для участия в XXV зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане-Кортине (Италия), передает УНН со ссылкой на НОК.

В адрес Национального олимпийского комитета Украины поступило официальное подтверждение о получении 10 олимпийских путевок украинскими саночниками для участия в XXV зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане-Кортине (Италия) 

- говорится в сообщении.

В НОК отметили, что это на четыре лицензии больше, чем на предыдущих Играх в Пекине-2022. 

Согласно правилам, олимпийские лицензии в санном спорте являются неименными. Право выступать на Играх завоевали спортсмены, выполнившие квалификационные критерии Международной федерации санного спорта (FIL).

Распределение лицензий по дисциплинам и спортсмены, выполнившие квалификационные критерии для участия в Олимпийских играх 2026:

  • Одноместные сани (мужчины) — 2 квоты: (Антон Дукач, Андрей Мандзий);
    • Одноместные сани (женщины) — 2 квоты: (Юлианна Туницкая, Елена Смага);
      • Двухместные сани (мужчины) — 2 экипажа: (Игорь Гой / Назарий Качмар, Даниил Марциновский / Богдан Бабура, Максим Панчук / Андрей Муц);
        • Двухместные сани (женщины) — 1 экипаж: (Елена Стецкив / Александра Мох).

          На Олимпийских играх 2026 ожидают: 

          1. Дебют в женских двухместных санях: Украина впервые в истории будет представлена в этой дисциплине.
            1. Расширение в мужских двойках: представительство выросло до двух экипажей (несмотря на то, что требования для участия в Олимпийских играх выполнили три экипажа, право соревноваться получили два). 
              1. Выступление в командной эстафете: благодаря получению лицензий в каждой отдельной дисциплине, Украина гарантировала себе участие в командном турнире.

                Окончательный состав официальной делегации национальной сборной команды Украины будет утвержден Исполнительным комитетом НОК Украины после завершения квалификационного периода во всех видах спорта, которые будут представлены в Милане-Кортине 

                - резюмировали в НОК.

                Антонина Туманова

                СпортОлимпиада
                Пекин
                Италия
                Украина