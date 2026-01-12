Украина получила 10 лицензий в санном спорте на Олимпийские игры-2026
Киев • УНН
Украинские саночники получили 10 олимпийских лицензий для участия в XXV зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане–Кортине. Это на четыре лицензии больше, чем на предыдущих Играх в Пекине-2022.
Украинские саночники завоевали 10 олимпийских путевок для участия в XXV зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане-Кортине (Италия), передает УНН со ссылкой на НОК.
В адрес Национального олимпийского комитета Украины поступило официальное подтверждение о получении 10 олимпийских путевок украинскими саночниками для участия в XXV зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане-Кортине (Италия)
В НОК отметили, что это на четыре лицензии больше, чем на предыдущих Играх в Пекине-2022.
Согласно правилам, олимпийские лицензии в санном спорте являются неименными. Право выступать на Играх завоевали спортсмены, выполнившие квалификационные критерии Международной федерации санного спорта (FIL).
Распределение лицензий по дисциплинам и спортсмены, выполнившие квалификационные критерии для участия в Олимпийских играх 2026:
- Одноместные сани (мужчины) — 2 квоты: (Антон Дукач, Андрей Мандзий);
- Одноместные сани (женщины) — 2 квоты: (Юлианна Туницкая, Елена Смага);
- Двухместные сани (мужчины) — 2 экипажа: (Игорь Гой / Назарий Качмар, Даниил Марциновский / Богдан Бабура, Максим Панчук / Андрей Муц);
- Двухместные сани (женщины) — 1 экипаж: (Елена Стецкив / Александра Мох).
На Олимпийских играх 2026 ожидают:
- Дебют в женских двухместных санях: Украина впервые в истории будет представлена в этой дисциплине.
- Расширение в мужских двойках: представительство выросло до двух экипажей (несмотря на то, что требования для участия в Олимпийских играх выполнили три экипажа, право соревноваться получили два).
- Выступление в командной эстафете: благодаря получению лицензий в каждой отдельной дисциплине, Украина гарантировала себе участие в командном турнире.
Окончательный состав официальной делегации национальной сборной команды Украины будет утвержден Исполнительным комитетом НОК Украины после завершения квалификационного периода во всех видах спорта, которые будут представлены в Милане-Кортине