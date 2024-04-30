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Україна вже отримує військову допомогу в рамках нового пакета допомоги - Білий дім

Україна вже отримує військову допомогу в рамках нового пакета допомоги - Білий дім

Київ • УНН

 • 22722 перегляди

У Білому домі стверджують, що Україна вже почала отримувати допомогу від США в рамках нового пакету військової підтримки на суму 61 мільярд доларів.

Україна вже почала отримувати допомогу від США, в рамках нового пакету військової підтримки. Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, передає УНН.

Деталі 

Допомога в Україну йде. Вони зараз отримують цю підтримку в безпеці

 - сказала Жан-П'єр.

Водночас у відповідь на запитання, у якому статусі зараз перебуває доставка озброєнь у цілому, представниця Білого дому зазначила, що хоче бути обережною в цьому питанні, оскільки це стосується питань оперативної безпеки.

Зеленський про новий пакет допомоги від США: від "атакамсів" до необхідної ППО24.04.24, 19:42 • 20643 перегляди

Вона також переконана, що необхідна допомога буде швидко доставлена безпосередньо українським оборонцям.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що допомога від США із пакета на суму 61 мільярд доларів почала надходити в Україну.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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