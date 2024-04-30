Украина уже получает военную помощь в рамках нового пакета помощи - Белый дом

Украина уже начала получать помощь от США, в рамках нового пакета военной поддержки. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает УНН.

Детали

Помощь в Украину идет. Они сейчас получают эту поддержку в безопасности - сказала Жан-Пьер.

В то же время в ответ на вопрос, в каком статусе сейчас находится доставка вооружений в целом, представитель Белого дома отметила, что хочет быть осторожной в этом вопросе, поскольку это касается вопросов оперативной безопасности.

Зеленский о новом пакете помощи от США: от "атакамсов" до необходимой ПВО

Она также убеждена, что необходимая помощь будет быстро доставлена непосредственно украинским защитникам.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что помощь от США из пакета на сумму 61 миллиард долларов начала поступать в Украину.