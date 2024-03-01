Україна та Велика Британія обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорив з британським радником Прем’єр-міністра з питань національної безпеки Тімоті Барроу підготовку до Глобального мирного саміту.
Провів розмову із британським радником Прем’єр-міністра з питань національної безпеки Тімоті Барроу. Про це повідомляє керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.
Деталі
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та радник Прем’єр-міністра з питань національної безпеки Тімоті Барроу обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру на рівні лідерів держав та урядів.
Багато роботи, але мета чітка - справедлива перемога України
"Тюрма, в якій бояться навіть тюремники": Єрмак зазначив, що рф є "тюрмою народів", яку чекає крах26.02.24, 18:46 • 30871 перегляд