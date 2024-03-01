Украина и Великобритания обсудили подготовку к первому Глобальному саммиту мира
Киев • УНН
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с британским советником Премьер-министра по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу подготовку к Глобальному мирному саммиту.
Провел разговор с британским советником Премьер-министра по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу. Об этом сообщает руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.
Детали
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и советник Премьер-министра по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу обсудили подготовку к первому Глобальному саммиту мира на уровне лидеров государств и правительств.
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Украина и Великобритания обсудили подготовку к первому Глобальному саммиту мира
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с британским советником Премьер-министра по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу подготовку к Глобальному мирному саммиту.
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