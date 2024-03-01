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Украина и Великобритания обсудили подготовку к первому Глобальному саммиту мира

Украина и Великобритания обсудили подготовку к первому Глобальному саммиту мира

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 03:42  •  6564 просмотра

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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с британским советником Премьер-министра по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу подготовку к Глобальному мирному саммиту.

Провел разговор с британским советником Премьер-министра по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу. Об этом сообщает руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и советник Премьер-министра по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу обсудили подготовку к первому Глобальному саммиту мира на уровне лидеров государств и правительств.

Много работы, но цель четкая - справедливая победа Украины

- заявил Андрей Ермак.

"Тюрьма, в которой боятся даже тюремщики": Ермак отметил, что рф является "тюрьмой народов", которую ждет крах26 февраля 2024, 16:46 • 28350 просмотров

Юлия Котвицкая

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Украина и Великобритания обсудили подготовку к первому Глобальному саммиту мира

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с британским советником Премьер-министра по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу подготовку к Глобальному мирному саммиту.

Политика •   •  6564 просмотра
Украина и Великобритания обсудили подготовку к первому Глобальному саммиту мира

Предприниматель за $4000 пытался подкупить полицейского из-за разоблачения контрафактного алкоголя

Предприниматель пытался дать взятку в размере 4 000 долларов США полицейскому после того, как его поймали на продаже контрафактного алкоголя.

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Предприниматель за $4000 пытался подкупить полицейского из-за разоблачения контрафактного алкоголя

Норвегия: Израиль перечислил 114 миллионов долларов Палестинской автономии

Норвегия объявила, что Израиль перечислил 114 миллионов долларов замороженных налоговых средств Палестинской автономии в рамках соглашения.

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Норвегия: Израиль перечислил 114 миллионов долларов Палестинской автономии

Легкое землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировано к западу от Полтавы

1 марта 2024 года было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Решетиловском районе Полтавской области Украины, эпицентр залегал на глубине 10 км под землей.

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Легкое землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировано к западу от Полтавы

НАПК и Женевский центр управления сектором безопасности подписали Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины и Женевский центр управления сектором безопасности заключили Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией.

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НАПК и Женевский центр управления сектором безопасности подписали Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией

В Киеве презентовали книгу Евгении Геновой "Крымскотатарские семьи"

В Киеве презентовали книгу журналистки-расследовательницы Евгении Геновой "Крымскотатарские семьи", которая рассказывает истории 14 крымскотатарских семей и их борьбу на протяжении десятилетий.

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В Киеве презентовали книгу Евгении Геновой "Крымскотатарские семьи"

Криштиану Роналду дисквалифицировали на один матч за провокационный жест после победы над "Аль-Шабаб"

Криштиану Роналду был дисквалифицирован на один матч в профессиональной лиге Саудовской Аравии за провокационный жест в сторону болельщиков соперника.

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Криштиану Роналду дисквалифицировали на один матч за провокационный жест после победы над "Аль-Шабаб"

Предупреждены об угрозе применения баллистических ракет в Донецкой области

Военно-воздушные силы Украины сообщили об угрозе применения баллистических ракет в Донецкой области.

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Предупреждены об угрозе применения баллистических ракет в Донецкой области

россияне обстреливают Херсон с оккупированного левого берега

Вражеские силы обстреливают город Херсон с оккупированного левого берега Днепра.

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россияне обстреливают Херсон с оккупированного левого берега

В Бердичах россияне отступили во время последней зимней атаки

Последняя зимняя атака 29 февраля оккупантов в селе Бердичи Донецкой области закончилась неудачей.

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В Бердичах россияне отступили во время последней зимней атаки