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Україна та США обговорили співпрацю у сфері ядерної безпеки

Україна та США обговорили співпрацю у сфері ядерної безпеки

Київ • УНН

 • 110505 перегляди

Відбулася зустріч представників України та США щодо співпраці у сфері ядерної безпеки. Обговорювалися питання обміну даними, оцінки ситуації та використання RadResponder Network для реагування на ядерні надзвичайні ситуації.

Україна та США обговорили співпрацю у сфері ядерної безпеки. Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України, передає УНН.

Деталі

Відбулася зустріч Голови Держатомрегулювання України Олега Корікова з Деніелем Блументалем з Департаменту енергетики США та Національної адміністрації з ядерної безпеки США. Захід, організований за сприяння Посольства США в Україні, зосередився на обговоренні співпраці у сфері ядерної безпеки та підтримки реагування на ядерні і радіаційні аварії.

Олег Коріков подякував за підтримку, підкресливши її важливість в умовах триваючої військової агресії рф проти України. Обговорювалися питання обміну даними про радіаційний стан, оперативної оцінки ситуації, спростування фейкових новин, а також оптимізації використання обладнання для радіаційного контролю.

Даніель Блументаль ознайомив з планами для розширення можливостей реагування на ядерні надзвичайні ситуації через використання RadResponder Network – інструменту США для управління радіологічними даними.

За результатами зустрічі було домовлено про продовження співпраці, включаючи технічне обслуговування обладнання, навчання фахівців та проведення тренувальних вправ.

Україна та США домовились про співпрацю у сфері ядерної та радіаційної безпеки21.12.23, 16:15 • 30439 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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