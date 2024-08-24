Украина и США обсудили сотрудничество в сфере ядерной безопасности
Киев • УНН
Состоялась встреча представителей Украины и США по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности. Обсуждались вопросы обмена данными, оценки ситуации и использования RadResponder Network для реагирования на ядерные чрезвычайные ситуации.
Украина и США обсудили сотрудничество в сфере ядерной безопасности. Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, передает УНН.
Детали
Состоялась встреча Председателя Госатомрегулирования Украины Олега Корикова с Дэниелем Блументалем из Департамента энергетики США и Национальной администрации по ядерной безопасности США. Мероприятие, организованное при содействии Посольства США в Украине, сосредоточилось на обсуждении сотрудничества в сфере ядерной безопасности и поддержки реагирования на ядерные и радиационные аварии.
Олег Кориков поблагодарил за поддержку, подчеркнув ее важность в условиях продолжающейся военной агрессии РФ против Украины. Обсуждались вопросы обмена данными о радиационном состоянии, оперативной оценки ситуации, опровержения фейковых новостей, а также оптимизации использования оборудования для радиационного контроля.
Даниэль Блументаль ознакомил с планами для расширения возможностей реагирования на ядерные чрезвычайные ситуации через использование RadResponder Network - инструмента США для управления радиологическими данными.
По результатам встречи была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества, включая техническое обслуживание оборудования, обучение специалистов и проведение тренировочных упражнений.
Україна та США домовились про співпрацю у сфері ядерної та радіаційної безпеки21 декабря 2023, 14:15 • 30265 просмотров