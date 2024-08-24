Украина и США обсудили сотрудничество в сфере ядерной безопасности. Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, передает УНН.

Детали

Состоялась встреча Председателя Госатомрегулирования Украины Олега Корикова с Дэниелем Блументалем из Департамента энергетики США и Национальной администрации по ядерной безопасности США. Мероприятие, организованное при содействии Посольства США в Украине, сосредоточилось на обсуждении сотрудничества в сфере ядерной безопасности и поддержки реагирования на ядерные и радиационные аварии.

Олег Кориков поблагодарил за поддержку, подчеркнув ее важность в условиях продолжающейся военной агрессии РФ против Украины. Обсуждались вопросы обмена данными о радиационном состоянии, оперативной оценки ситуации, опровержения фейковых новостей, а также оптимизации использования оборудования для радиационного контроля.

Даниэль Блументаль ознакомил с планами для расширения возможностей реагирования на ядерные чрезвычайные ситуации через использование RadResponder Network - инструмента США для управления радиологическими данными.

По результатам встречи была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества, включая техническое обслуживание оборудования, обучение специалистов и проведение тренировочных упражнений.

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