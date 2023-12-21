Украина и США договорились о сотрудничестве в сфере ядерной и радиационной безопасности

Украина и США подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере ядерной и радиационной безопасности. Об этом со ссылкой на Государственную инспекцию ядерного урегулирования Украины, передает УНН.

Детали

Меморандум предусматривает продолжение и углубление сотрудничества, обмен опытом и взаимодействие между регуляторами Украины и США по вопросам регулирования и надзора за безопасностью и защищенностью ядерных установок и радиоактивных материалов, применением гарантий, влиянием на окружающую среду ядерных установок и радиоактивных материалов.

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Кроме того, в Меморандуме запланированы проекты совместных программ по ряду важных направлений в сфере ядерной и радиационной безопасности. В частности, речь идет о:

изучение практики США по оценке безопасности площадок АЭС, в частности размещения малых модульных реакторов, с целью пересмотра и обновления соответствующих нормативных требований Украины;

исследование безопасности реакторных установок США с использованием передовых технологий, которые потенциально могут быть применены в Украине;

разработку руководства по оценке безопасности демонтажа конструкций объекта "Укрытие" под Новым безопасным конфайнментом;

разработку методологии оценки безопасности упаковочных комплектов для перевозки радиоактивных материалов;

поддержку деятельности Госатомрегулирования в плане усиления готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации;

укрепление инфраструктуры Госатомрегулирования для обеспечения выполнения регуляторных функций в условиях военного положения;

модернизацию системы учета источников ионизирующего излучения;

изучение опыта регуляторной деятельности US NRC по выводу из эксплуатации добывающих и перерабатывающих объектов урановой отрасли.

Дополнение

В ведомстве отметили, что меморандум - это логическое продолжение того активного сотрудничества, которое сегодня реализуется между американским и украинским ядерными регуляторами.

Уверен, что этот опыт будет полезным как для Госатомрегулирования, так и в целом для украинской ядерной энергетики - отметил в ходе подписания Меморандума и.о. Председателя Госатомрегулирования Олег Кориков.

По его словам, США это надежный стратегический партнер, который имеет огромный опыт в сфере использования ядерной энергии и обеспечения ядерной и радиационной безопасности.

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