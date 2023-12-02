Более 20 стран одобрили Декларацию по утроению объемов ядерной энергетики до 2050 года. Присоединилась и Украина
Киев • УНН
Более 20 стран, включая США и Великобританию, одобрили Декларацию COP28 по утроению мощностей атомной энергетики до 2050 года, подчеркнув ее значение для достижения нулевого уровня выбросов. Обязательство направлено на достижение климатических целей при одновременном обеспечении безопасности и энергетической надежности.
Более 20 стран поддержали Декларацию COP28 об увеличении мощностей ядерной энергетики втрое к 2050 году, признавая ключевую роль ядерной энергетики в достижении глобальных нулевых выбросов парниковых газов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
Документ принят на Всемирной Конференции ООН по изменению климата (COP28), которая проходит в Дубае. Украину на мероприятии представляет заместитель Министра энергетики Светлана Гринчук.
К странам-участницам декларации в частности присоединились: Соединенные Штаты Америки, Болгария, Канада, Чешская Республика, Финляндия, Франция, Гана, Венгрия, Япония, Республика Корея, Молдова, Монголия, Марокко, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Швеция, Украина, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания.
"Сейчас в мире происходит ренессанс ядерной отрасли. Однако террористические действия России на Запорожской АЭС, где сегодня произошел очередной блэкаут, ставят под удар этот глобальный тренд. Развитие ядерной энергетики невозможно без гарантий безопасности. Базисом к этому может стать Формула мира Президента Зеленского, вокруг которой уже объединяют свои усилия многие страны мира", - прокомментировал принятый документ Министр энергетики Герман Галущенко.
Глава Минэнерго подчеркнул, что ядерная энергетика может помочь миру достичь климатических целей до 2050 года и при этом сохранить надежность и этом сохранить надежность и доступность поставок электроэнергии, которая будет будет стоять в центре энергетического перехода.
"Присоединившись к Евросоюзу, наше государство станет частью новой ядерной экосистемы Европы и сделает весомый вклад в реализацию Европейского "зеленого" курса", - добавил он.
Приняв Декларацию, страны-участницы взяли на себя обязательства работать вместе для достижения глобальной желаемой цели - утроить мощности ядерной энергии с 2020 до 2050 года.
Также стороны обязались принять внутренние меры для обеспечения ответственной эксплуатации атомных электростанций и соответствия самым высоким стандартам безопасности, устойчивости и нераспространения, а также ответственного обращения с отработанным ядерным топливом в течение длительного периода.
В декларации констатируется, что новые ядерные технологии не требуют больших площадей для размещения и вместе с возобновляемыми источниками энергии способствуют декарбонизации не только энергетики, но и других углеродоемких секторов экономики.
Стороны обязались мобилизовать инвестиции в атомную энергетику, в частности с помощью инновационных механизмов финансирования и привлечения международных финансовых учреждений.
Более 20 стран одобрили Декларацию по утроению объемов ядерной энергетики до 2050 года. Присоединилась и Украина
Более 20 стран, включая США и Великобританию, одобрили Декларацию COP28 по утроению мощностей атомной энергетики до 2050 года, подчеркнув ее значение для достижения нулевого уровня выбросов. Обязательство направлено на достижение климатических целей при одновременном обеспечении безопасности и энергетической надежности.
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