Более 20 стран одобрили Декларацию по утроению объемов ядерной энергетики до 2050 года. Присоединилась и Украина

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
  •  56461 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  143266 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  187682 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  176857 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  161341 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  155443 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  174297 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  227557 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  200262 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  24641 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  212890 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  23737 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  200859 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  22327 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  44569 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
bolee-20-stran-odobrili-deklaratsiyu-po-utroeniyu-obemov-yadernoi-energetiki-do-2050-goda-prisoedinilas-i-ukraina

Более 20 стран одобрили Декларацию по утроению объемов ядерной энергетики до 2050 года. Присоединилась и Украина

Киев  •  УНН

02 декабрь 2023, 20:05  •  6483 просмотра

Read in English

Более 20 стран, включая США и Великобританию, одобрили Декларацию COP28 по утроению мощностей атомной энергетики до 2050 года, подчеркнув ее значение для достижения нулевого уровня выбросов. Обязательство направлено на достижение климатических целей при одновременном обеспечении безопасности и энергетической надежности.

Более 20 стран поддержали Декларацию COP28 об увеличении мощностей ядерной энергетики втрое к 2050 году, признавая ключевую роль ядерной энергетики в достижении глобальных нулевых выбросов парниковых газов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Документ принят на Всемирной Конференции ООН по изменению климата (COP28), которая проходит в Дубае. Украину на мероприятии представляет заместитель Министра энергетики Светлана Гринчук.

К странам-участницам декларации в частности присоединились: Соединенные Штаты Америки, Болгария, Канада, Чешская Республика, Финляндия, Франция, Гана, Венгрия, Япония, Республика Корея, Молдова, Монголия, Марокко, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Швеция, Украина, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания.

"Сейчас в мире происходит ренессанс ядерной отрасли. Однако террористические действия России на Запорожской АЭС, где сегодня произошел очередной блэкаут, ставят под удар этот глобальный тренд. Развитие ядерной энергетики невозможно без гарантий безопасности. Базисом к этому может стать Формула мира Президента Зеленского, вокруг которой уже объединяют свои усилия многие страны мира", - прокомментировал принятый документ Министр энергетики Герман Галущенко.

Глава Минэнерго подчеркнул, что ядерная энергетика может помочь миру достичь климатических целей до 2050 года и при этом сохранить надежность и этом сохранить надежность и доступность поставок электроэнергии, которая будет будет стоять в центре энергетического перехода.

"Присоединившись к Евросоюзу, наше государство станет частью новой ядерной экосистемы Европы и сделает весомый вклад в реализацию Европейского "зеленого" курса", - добавил он.

Приняв Декларацию, страны-участницы взяли на себя обязательства работать вместе для достижения глобальной желаемой цели - утроить мощности ядерной энергии с 2020 до 2050 года.

Также стороны обязались принять внутренние меры для обеспечения ответственной эксплуатации атомных электростанций и соответствия самым высоким стандартам безопасности, устойчивости и нераспространения, а также ответственного обращения с отработанным ядерным топливом в течение длительного периода.

В декларации констатируется, что новые ядерные технологии не требуют больших площадей для размещения и вместе с возобновляемыми источниками энергии способствуют декарбонизации не только энергетики, но и других углеродоемких секторов экономики.

Стороны обязались мобилизовать инвестиции в атомную энергетику, в частности с помощью инновационных механизмов финансирования и привлечения международных финансовых учреждений.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Понад 20 країн схвалили Декларацію щодо потроєння обсягів ядерної енергетики до 2050 року. Долучилася і Україна
More than 20 countries have approved the Declaration on Tripling Nuclear Power by 2050. Ukraine has also joined
Новости по теме

Более 20 стран одобрили Декларацию по утроению объемов ядерной энергетики до 2050 года. Присоединилась и Украина

Более 20 стран, включая США и Великобританию, одобрили Декларацию COP28 по утроению мощностей атомной энергетики до 2050 года, подчеркнув ее значение для достижения нулевого уровня выбросов. Обязательство направлено на достижение климатических целей при одновременном обеспечении безопасности и энергетической надежности.

Политика •   •  6483 просмотра
Более 20 стран одобрили Декларацию по утроению объемов ядерной энергетики до 2050 года. Присоединилась и Украина

В сети распространяется видео казни оккупантами украинских военных, которые сдавались в плен: омбудсмен отреагировал

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец осудил расстрел оккупантами украинских солдат, которые сдавались в плен, как военное преступление, нарушающее Женевские конвенции, и требует от Красного Креста и ООН принять меры реагирования.

Война •   •  8903 просмотра
В сети распространяется видео казни оккупантами украинских военных, которые сдавались в плен: омбудсмен отреагировал

В лиман Шаганы в Одесской области прилетело около 900 фламинго

Около 900 фламинго прилетели в лиман Шагини, пережив два сильных шторма. Среди них есть молодые особи.

Общество •   •  9922 просмотра
В лиман Шаганы в Одесской области прилетело около 900 фламинго

В Польше усиливают контроль за грузовиками на подъездах к пунктам пропуска с Украиной

Польские власти усилят проверки грузовиков на польско-украинской границе, реагируя на требования транспортной отрасли, а также будут решать вопросы недобросовестной конкуренции в сфере перевозок на уровне ЕС.

Политика •   •  13146 просмотра
В Польше усиливают контроль за грузовиками на подъездах к пунктам пропуска с Украиной

Особенно в эти дни: Зеленский призвал украинцев обращать внимание на сигналы воздушной тревоги

Президент Зеленский призвал украинцев прислушиваться к предупреждениям о воздушных налетах и поблагодарил всех, кто помогает обороне страны и ее устойчивости в условиях российской агрессии.

Война •   •  21518 просмотра
Особенно в эти дни: Зеленский призвал украинцев обращать внимание на сигналы воздушной тревоги

Галлант о возобновлении наступления ЦАХАЛ: результаты очень впечатляющие

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о возобновлении военных операций против ХАМАС после того, как группировка нарушила перемирие, не освободив заложников. Армия обороны Израиля сообщает о значительных тактических успехах и безопасном возвращении 110 заложников.

Новости Мира •   •  14797 просмотра
Галлант о возобновлении наступления ЦАХАЛ: результаты очень впечатляющие

Без исключений: в Киеве не будут отменять комендантский час на рождественско-новогодние праздники

В столице в этом году не будет никаких массовых празднований, в частности размещение ярмарок, фудкортов и аттракционов на главных площадях страны не предусмотрено.

Общество •   •  19497 просмотра
Без исключений: в Киеве не будут отменять комендантский час на рождественско-новогодние праздники

Умеров встретился с послом Великобритании: что известно

Министр обороны Украины Умеров встретился с послом Великобритании Харрисом, поблагодарив за поддержку Великобритании и обсудив вопросы военного сотрудничества и прозрачности закупок. Умеров представил двух своих заместителей, которые будут заниматься вопросами управления вооружением и техникой.

Политика •   •  20364 просмотра
Умеров встретился с послом Великобритании: что известно

Жеребьевка группового этапа Евро-2024: Украина окажется в квартете с Бельгией, Словакией и Румынией, если преодолеет сито плей-офф

В турнире примут участие 24 сборные. 21 из них уже известна. Еще три определятся в марте после плей-офф. Среди претендентов - команда Украины.

Спорт •   •  17804 просмотра
Жеребьевка группового этапа Евро-2024: Украина окажется в квартете с Бельгией, Словакией и Румынией, если преодолеет сито плей-офф

В рф снова пылает: в набережных челнах масштабный пожар на авторынке

Пожар на авторынке "Гараж-500" в россии охватил 740 квадратных метров. О жертвах не сообщается.

Общество •   •  19996 просмотра
В рф снова пылает: в набережных челнах масштабный пожар на авторынке