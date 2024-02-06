Україна та Португалія обговорили приєднання до авіаційної коаліції - Зеленський

Президент Володимир Зеленський обговорив із португальською делегацією на чолі з міністром закордонних справ Жуау Гомешем Кравіньо приєднання країни до авіаційної коаліції. Про це голова держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Зустрівся з двома португальськими міністрами: закордонних справ – Жуау Гомешем Кравінью та освіти – Жуау Коштою, які перебувають з візитом в Україні. Цінуємо наше партнерство з Португалією. Говорили про подальшу оборонну співпрацю між нашими країнами, зокрема в контексті приєднання Португалії до авіаційної коаліції, та про питання участі Португальської Республіки в Глобальному саміті миру - повідомив Зеленський.

Також Президент подякував Португалії за готовність долучитися до відбудови освітніх закладів Житомирщини.

Я повідомили в ОП, через вагомий особистий внесок Жуау Гомеша Кравіньо у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України Президент вручив голові МЗС Португалії орден Ярослава Мудрого ІІІ ступеня.