Украина и Португалия обсудили присоединение к авиационной коалиции - Зеленский
Украина и Португалия обсудили присоединение Португалии к авиационной коалиции в поддержку Украины и восстановление школ, поврежденных во время войны.
россия не смогла сломить Украину и начала новую гибридную войну против Грузии - Зурабишвили
россия начала новую гибридную войну против Грузии, используя различные инструменты в ответ на то, что ей не удалось сломать Украину, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Международные резервы за месяц "похудели" почти на 5%: НБУ говорит о продаже валюты и меньших объемах помощи
Международные резервы Украины упали до $38,5 млрд в январе из-за сокращения иностранной помощи и долговых выплат, несмотря на то, что правительство получило $898,9 млн в иностранной валюте.
Эксперт Кацуба назвал ключевые слабые и сильные стороны украинской экономики
Ключевыми сильными сторонами украинской экономики являются ее ресурсный потенциал, близость к рынку ЕС и возможности для экспортных отраслей, в то время как ее главными слабыми сторонами являются старение населения, сокращение численности населения и близость к россии, считает эксперт по вопросам энергетики Александр Кацуба.
В Днепровском районе "отминусовали" вражескую ракету - ОВА
Глава Днепропетровской областной военной администрации сообщил, что украинская противовоздушная оборона уничтожила вражескую ракету над Днепром.
На оккупированном Запорожье россияне за бесценок скупают украинское зерно
российские оккупанты в Запорожской области заставляют фермеров продавать зерно и сельскохозяйственную продукцию "государственному" оператору по ценам ниже рыночных и задерживают выплаты до шести месяцев.
ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Днепра
ВС ВС Украины предупредили о предположительно управляемой ракете в направлении города Днепр.
Шмыгаль: обретение полноправного членства в ОЭСР - один из приоритетов Украины
Украина продолжает углублять сотрудничество с ОЭСР, а приобретение полноправного членства является одним из приоритетов страны, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Обсудили проекты восстановления Украины: в Минобновления прошла встреча с Уполномоченным президента Франции
Франция и Украина обсудили совместные проекты по восстановлению критической инфраструктуры и транспортного сектора Украины с акцентом на ремонте железных дорог и улучшении водоснабжения.
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог.