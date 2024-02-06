Украина и Португалия обсудили присоединение к авиационной коалиции - Зеленский

Международные резервы за месяц "похудели" почти на 5%: НБУ говорит о продаже валюты и меньших объемах помощи

Международные резервы Украины упали до $38,5 млрд в январе из-за сокращения иностранной помощи и долговых выплат, несмотря на то, что правительство получило $898,9 млн в иностранной валюте.