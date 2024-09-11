Україна та Литва підписали меморандум про оборонну співпрацю
Київ • УНН
Президенти України та Литви підписали меморандум про співпрацю в оборонній сфері на форумі в Києві. Литва також виділила 10 млн євро на закупівлю українських дронів "Паляниця".
У середу, 11 вересня, Україна та Литва підписали меморандум щодо співпраці в оборонній сфері. Про це на своїй сторінці в X заявив президент Литви Гітанас Науседа, передає УНН.
Деталі
Литовський президент пояснив, що меморандум було підписано у рамках оборонно-промислового форуму в Києві.
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Доповнення
Про литовсько-український бізнес-форум оборонної промисловості в Києві розповів і міністр оборони України Рустем Умєров.
Зокрема, він подякував Литві за виділення 10 мільйонів євро для фінансування вітчизняних далекобійних можливостей, зокрема ракети-дрона "Паляниця".
Литва вже допомогла Україні на 2% від власного ВВП і прагне продовжити цю підтримку на рівні 0.25% ВВП країни щорічно. Подякував литовському народу за підтримку та закликав бізнес активно інвестувати в українську оборонну промисловість
Нагадаємо
Під час засідання Рамштайн міністр оборони Литви оголосив, що його країни виділить 10 мільйонів євро на закупівлю української ракети-дрона "Паляниця".