Україна та Литва підписали меморандум про оборонну співпрацю

У середу, 11 вересня, Україна та Литва підписали меморандум щодо співпраці в оборонній сфері. Про це на своїй сторінці в X заявив президент Литви Гітанас Науседа, передає УНН.

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Литовський президент пояснив, що меморандум було підписано у рамках оборонно-промислового форуму в Києві.

Зайнятість в оборонній промисловості зростає, а високі технології та інжиніринг допомагають розробляти сучасні рішення для поля бою. Об'єднані зусилля приведуть Україну до перемоги

Доповнення

Про литовсько-український бізнес-форум оборонної промисловості в Києві розповів і міністр оборони України Рустем Умєров.

Зокрема, він подякував Литві за виділення 10 мільйонів євро для фінансування вітчизняних далекобійних можливостей, зокрема ракети-дрона "Паляниця".

Литва вже допомогла Україні на 2% від власного ВВП і прагне продовжити цю підтримку на рівні 0.25% ВВП країни щорічно. Подякував литовському народу за підтримку та закликав бізнес активно інвестувати в українську оборонну промисловість