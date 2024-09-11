Украина и Литва подписали меморандум об оборонном сотрудничестве

В среду, 11 сентября, Украина и Литва подписали меморандум о сотрудничестве в оборонной сфере. Об этом на своей странице в X заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает УНН.

Детали

Литовский президент пояснил, что меморандум был подписан в рамках оборонно-промышленного форума в Киеве.

Занятость в оборонной промышленности растет, а высокие технологии и инжиниринг помогают разрабатывать современные решения для поля боя. Объединенные усилия приведут Украину к победе - заявил Науседа.

Дополнение

Об Литовско-украинском бизнес-форуме оборонной промышленности в Киеве рассказал и министр обороны Украины Рустем Умеров.

В частности, он поблагодарил Литву за выделение 10 миллионов евро для финансирования отечественных дальнобойных возможностей, в частности, ракеты-дрона "Паляница".

Литва уже помогла Украине на 2% от собственного ВВП и стремится продлить эту поддержку на уровне 0.25% ВВП страны ежегодно.Поблагодарил литовский народ за поддержку и призвал бизнес активно инвестировать в украинскую оборонную промышленность - рассказал Умеров.

Напомним

Во время заседания Рамштайн министр обороны Литвы объявил, что его страны выделит 10 миллионов евро на закупку украинской ракеты-дрона "Паляница".