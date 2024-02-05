Україна повернула з ТОТ ще двох підлітків

Ще двох дівчат 15 і 16 років вдалося повернути з окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Знову на вільній землі. Нарешті ці слова змогли сказати ще двоє дітей. Дівчат 15 і 16 років вдалося повернути на підконтрольну Україні територію - написав Прокудін.

За його словами, завдяки співпраці родин дівчат з організацією Save Ukraine, діти змогли виїхати з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

"Зараз і діти, і дорослі у безпеці. Їм надають необхідну допомогу", - наголосив Прокудін.

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