Україна повернула з ТОТ ще двох підлітків
Київ • УНН
Ще дві дівчинки у віці 15 і 16 років були повернуті з окупованої росією Херсонської області на підконтрольну Україні територію.
Ще двох дівчат 15 і 16 років вдалося повернути з окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Знову на вільній землі. Нарешті ці слова змогли сказати ще двоє дітей. Дівчат 15 і 16 років вдалося повернути на підконтрольну Україні територію
За його словами, завдяки співпраці родин дівчат з організацією Save Ukraine, діти змогли виїхати з тимчасово окупованої частини Херсонщини.
"Зараз і діти, і дорослі у безпеці. Їм надають необхідну допомогу", - наголосив Прокудін.
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